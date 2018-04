MAKE-UP KLUB: Půvab Terezy Brodské podtrhnou bílé zuby a rozjasňovač

Váš dotaz Dotazy do MAKE-UP KLUBU Kateřiny Kornové posílejte na ona@idnes.cz Dobrý den,

ráda bych využila této možnosti a nechala si poradit ohledně líčení na den, se kterým si příliš nevím rady a používám stále stejnou 5-10 minutovou ranní proceduru již řadu let. Co se týče účesu, střídám světlejší a tmavší barvu vlasů se stejnou pravidelností vlasy kratší a delší a stále hledám ten ideální střih.

Ráda bych byla stále upravená jako ostatně většina žen jednak pro sebe, pro svého přítele a také pro svého patnáctiletého syna, který je nyní ke mně velmi kritický. Žiji a pracuji nyní v zahraničí jako finanční asistentka a kromě mé práce a domácnosti se velmi věnuji synovi, kterému pomáhám s cizojazyčnou výukou ve škole. Děkuji předem za Vaše doporučení a přeji hezký den.

Marie V. Milá Marie,

nemám vůbec nic proti denní 5-10 minutovce u zrcadla. Není potřeba trávit u zrcadla věčnost a okolí to často ocení. Doporučila bych Vám buď vyrovnávací make-up nebo fluid, popřípadě tónovací krém ve zlatavém tónu. Při výběru make-upu i pudru zkuste sáhnout po odstínu, který obsahuje nažloutlý odstín, ne červený. Oči budou vypadat krásně ve zlatých a měděných tónech stínů. Pak řasenka, trochu zdravíčka a výživná rtěnka klidně v jasnější barvě, ať Vás rozzáří. Nakonec použijte pudr pro zmatnění pleti. Stačí lehký univerzální - transparentní. Vlasy máte asi přirozeně vlnité, což mi připadá hezké. Určitě bych to podtrhla. Barvu zkuste nanést tón v tónu tak, aby vlnitost ještě více vynikla. Nestříhala bych moc, zajímavé vlasy jsou ozdoba. Odstín zvolte spíš světlejší. Kadeřníci Vám jistě poradí s regenerací i stylingem. Vlnité vlasy bývají občas suché, zejména na konečcích potřebují hydrataci. Mějte se krásně a ať vás zdobí úsměv jako Terezu Brodskou. KK