MAKE-UP KLUB: Kočičí oči Zelenkové vykouzlí kvalitní řasenka, radí Kornová

Dobrý den, jmenuji se Tereza Halvigerová, na konci března mi bude 29 let. Mám 178 cm, 65 kg. Převážně nosím sportovní oblečení - džíny, mikiny, trička... Šaty jsem na sobě měla naposledy na maturitním plese, sukni tak před třemi lety. Neumím to zkrátka nosit :) S líčením to je to samé: nanesu řasenku, občas linky, trošku pudru a jinak nic. S líčením si opravdu nevím rady a nemám se ani koho zeptat, proto píši Vám. Za Vaši pomoc budu velice ráda! Milá Terezo, jste krásná, být Vámi, nedělám si žádné starosti. Pokud je Vám dobře ve sportovním oblečení a s minimálním make-upem, je to v pořádku.

Důležité je se cítit dobře, nenutit se do něčeho, v čem to nejste Vy a každý to stejně pozná. Vašim hezkým pravidelným rysům stačí dobře upravené obočí, tužka, řasenka a trochu tvářenky. Možná byste si mohla zvýraznit rty, teď v létě třeba rtěnkou nebo leskem v ovocném odstínu. Lesklé zdravé vlasy které nosíte volně nebo stažené do ohonu jsou a budou vždycky na Vás půvabné a ženské, i když máte asi sportovního ducha. Být osobitá a mít svůj styl je mnohdy lepší, než chtít změnu a podléhat za každou cenu trendům. Krásný týden!