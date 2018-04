MAKE-UP KLUB Kateřiny Kornové: Nestárnoucí Švandová v sexy nahém líčení

Váš dotaz Zajímá vás, jaké líčení vám sluší? Dotazy do MAKE-UP KLUBU Kateřiny Kornové posílejte na ona@idnes.cz Dobrý den, v srpnu se budu vdávat a potřebovala bych poradit, jak se na svatbu nalíčit. Budu mít bílé šaty, takže žádná šampaň či jiná barva. Zároveň jsem hodně tmavý typ, a tak nevím, zda by mi slušelo typické romantické líčení. Děkuji, Zuzana D. Dobrý den, Zuzko, nalíčila bych Vás tak, aby vynikly Vaše přednosti. Jste výrazný typ a máte krásné plné rty. Make-up bych volila jemnější, abyste vypadala žensky, přitažlivě, ale zároveň nebyla přelíčená. Make-up by měl vydržet celý svatební den, ale to nespočívá v hutnosti. Důležitá je podkladová báze, kvalitní pudr a později je dobré make-up osvěžit zvlhčovačem, což může být pramenitá voda ve spreji. Koupíte ji například v lékárně. Oči bych nalíčila v přírodních tónech, možná s trochou lesku. Odstíny volte zemité či jemný tón levandulové. Soustředila bych se hlavně na obočí, to by chtělo malou úpravu tvaru. Výrazné rty si zaslouží pozornost, nejen kvůli manželskému polibku. Ošetřete je balzámem, vykreslete štětečkem a rtěnkou, například v lomeném odstínu jahodové barvy. Aby rtěnka vydržela, doporučuji rty lehce přepudrovat. Vaší velkou předností jsou hezké vlasy, účes bych tedy volila neškrobený a elegantní, ale zároveň sexy. To Vám bude jistě slušet. Krásný víkend,

Vaše KK