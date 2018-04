MAKE-UP KLUB Kateřiny Kornové: Kovové party líčení umí Machálková

Váš dotaz Zajímá vás, jaké líčení vám sluší? Dotazy do MAKE-UP KLUBU Kateřiny Kornové posílejte na ona@idnes.cz Dobrý den, moc bych uvítala, kdybyste mi mohla poradit. Je mi 25 let, moc se nemaluji. Myslím si, že jsem dost o sobě výrazný typ, ale přeci jen bych se ráda občas pěkně nalíčila, například když jdu večer ven nebo když jedu na pracovní konferenci. Moje pokusy většinou skončí s řasenkou a hnědými stíny, ale ráda bych věděla, jaké další barvy mi sluší a čeho se mám naopak vyvarovat. Předem děkuji,

Petra Š. Milá Petro,

dávám Vám za pravdu, že jste výrazný typ. Na fotce vypadáte jako blonďatá panenka. Vašim velkým hnědým očím jistě sluší odstíny hnědé, měděné, zlatavé, ale i fialové a šedé. Zkuste používat set očních stínů v této barevné kombinaci. Nemusíte se líčit výrazně, byla by škoda ztratit přirozený půvab. Na večer však klidně vyzkoušejte tzv. kouřové líčení očí. Doporučila bych Vám ale určitě změnu obočí, zkuste upravit tvar, možná i barvu, kosmetička Vám jistě konkrétně poradí. Na rty Vám stačí lesk nebo jemná rtěnka, záleží na odstínu. Vy můžete vyzkoušet všechny! Super týden,

Vaše KK