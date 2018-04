Líbí se vám styl vévodkyně z Cambridge? Hlaste se do májové proměny

Kate Middletonová inspiruje tisíce žen po celém světě a její vliv na módu a oblékání je neoddiskutovatelný. Cokoliv si krásná vévodkyně oblékne, hned se následující den vyprodá, čemuž se začalo říkat Kate efekt.

Hlaste se Jak se hlásit? Pošlete e-mail se svými DVĚMA AKTUÁLNÍMI FOTOGRAFIEMI (portrét a celková postava) na adresu ona@idnes.cz. Snímky musí být ve formátu .jpg s minimální šířkou 640 px.

Patříte-li také mezi fanynky elegantní Catherine a rády byste si vyzkoušely, jak byste vypadaly s její garderóbou a v jejím stylu, hlaste se do májové proměny. Během jednoho dne projdete mimo jiné úpravou vlasů v pražském salónu Portrait by Michal Zapoměl, kde vás také nalíčí profesionální vizážista. To vše pod pohledem fotografa i kamery.

Pozor! Nehledáme dvojnici.

Do přihlášky nezapomeňte napsat svůj věk, velikost oblečení, odkud jste a proč bychom měli vybrat právě vás. Do předmětu e-mailu uvádějte "Květnová proměna".

Hlásit se můžete do úterý 1. května 2012 včetně.