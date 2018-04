V Česku je hezký život, říká majitelka módní galerie Yasmin Hejduk

Vizitka: Yasmin Keshmiri Hejduk (37) se narodila v íránském Teheránu. V roce 1984 s rodiči emigrovala do Velké Británie. Vystudovala psychologii na londýnské Univerzitě Westminster. Pracovala v reklamní produkci, např. pro Orange, Coca-Colu či Guinness. Po příchodu do Česka se stala spolumajitelkou produkční firmy Unit Pictures. Založila Minty Concept Club, v jehož rámci pořádá pop up shopy – výtvory návrhářů a designérů vystavené netradičním způsobem po omezenou dobu. Do Česka tak dostala řadu značek, které tu nebyly dřív k sehnání. Je vdaná, má syny Vincenta (7) a Bruna (4)

Díky Yasmin Keshmiri Hejduk máme možnosti pořídit si oblečení a doplňky od vyhlášených návrhářů a značek, které v Česku dosud nebyly k sehnání. Před třemi lety totiž otevřela v centru Prahy originální Galerii Minty. Nenajdete v ní ale cenné obrazy, ani starožitnosti. Prodává se tu móda a design a to formou tzv. pop-upů - zboží je kreativně prezentováno a nabízeno jen pár dnů či týdnů.

Vztah k módě si vytvářela odmala. "Úžasná byla osmdesátá léta. Celá punková revoluce vycházela z Británie, speciálně z Londýna a ještě konkrétněji z Kings Road. A tam jsme s rodiči bydleli," říká máma dvou malých synů.

"Byla jsem přímo v centru, když odstartovala vlna nového romantismu. Tehdy mě začala zajímat móda, pochopila jsem, že skrz ni můžete sdělit svoje názory, postoje," vysvětluje. Namísto, aby si otevřela po škole butik, se vrhla na natáčení reklam, videoklipů a studentských filmů, kde se od "holky pro všechno" vypracovala na uznávanou producentku.

Jedno z mnoha natáčení se konalo v Praze. A tady potkala svého muže. "Filipova firma zajišťovala pro náš štáb servis. Když jsme se potkali, v podstatě hned jsme se do sebe zakoukali. Bylo to hodně rychlé – po šesti týdnech jsme se rozhodli, že se vezmeme. O ruku mě požádal v Provence. Bylo to v úžasném starém kamenném hotelu La Colombe d‘Or, kam jezdíval Picasso a další slavní malíři a kde na zdech stále visí jejich obrazy," vzpomíná Hejduk.

Už skoro deset let žije v Praze. Čím si ji Češi získali? "Jste upřímní. Když řeším nějaký problém, vím, že moji čeští kamarádi mi poradí dobře a po pravdě. Mám taky ráda český životní styl s těmi chalupami a chatami, dobrovolnými hasiči, klobásami, ježděním na kole. V Londýně, když chcete do zeleně, je to výlet na půl dne. V Praze je všude blízko. Je tady hezký život."

Do Velké Británie jezdí pravidelně za rodiči, v Íránu už několik let nebyla. Dovedla by tam vůbec žít? "Ne. Ani ne tolik kvůli tomu režimu, ale žije tam strašně moc lidí, je to jeden z nejlidnatějších států, jsou tam hrozné zácpy, draho. Navíc musíte zvládat žití v rámci té obrovské rodiny. Očekává se, že budete pořádat pravidelná setkání, což pro vás jako ženu znamená, že musíte neustále uklízet, nakupovat, vařit... A nepřijde vám jen deset lidí, ale třicet, padesát. Lidé tam mají rádi zábavu, umí se opravdu dobře bavit. Je to krásné, když si to užíváte pár dní, ale napořád?! To je strašně namáhavé! Uštvala bych se."