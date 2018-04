Módní průmysl fandí kožešinám. Mají ale budoucnost?

"Lidé jsou velmi vrtošiví, co se týče kožešin," řekla v jednom rozhovoru britská návrhářka Stella McCartneyová. Narážela tím na své známé z řad celebrit, které s oblibou prohlašují, že nenosí žádné oblečení živočišného původu – jen aby se na červeném koberci vzápětí ukázaly v zaručeně pravém kožichu.



Kožešiny ostatně patří k trendům aktuální sezony. Objevily se na přehlídkách všech velkých módních domů, hlavní roli si střihly třeba v kolekcích značek Lanvin, Marni, Fendi nebo Saint Laurent. Jenže, ptá se Stella McCartneyová a spolu s ní další zastánci takzvané veganské módy, opravdu je nutné, aby kvůli nim trpěla zvířata? Nebo jsou už syntetické náhražky na dostatečné úrovni?

Rozdíl mezi kožichem pravým a umělým je pořád ještě znát, tvrdí český módní blogger Vítězslav Ivičič, který patří ke známým propagátorům kožešin. "Pravá přírodní zahřeje mnohem lépe. Ano, někdo sice argumentuje tím, že příroda kvůli naší kráse zbytečně trpí, ale ani výroba syntetických náhražek není dvakrát ekologická," myslí si.

Co říká vox populi

Nevyřešenou otázkou zůstává, kde je hranice toho, jak lidé do přírody zasahují. Jaké utrpení je ještě "v pořádku", ptají se organizace, které se zabývají právy zvířat. Podotýkají, že podmínky na farmách, kde se chová kožešinová zvěř, jsou často otřesné.

Podle neziskové organizace Svoboda zvířat jsou zvířata často ochrnutá, zraněná, podvyživená nebo se chovají v nedostatečně velkých klecích.



Cílem organizace je úplný zákaz chovu kožešinových zvířat u nás. "V české společnosti pravé kožešiny nemají místo," tvrdí její předsedkyně Lucie Moravcová. Potvrdil to prý i průzkum, který v květnu zpracovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění: "Se zabíjením zvířat pro kožešiny nesouhlasí 69 % respondentů a 68 % se vyjádřilo pro zákaz chovu kožešinových zvířat v Česku," uvádí Moravcová.



"Pravé kožešiny nenosím, protože nemusím," souhlasí Ilona, obchodní ředitelka jedné pražské firmy. Luxusní náhražky jsou dnes podle ní na takové úrovni, že rozdíl v podstatě pozná jen odborník. A že tolik nehřejí? Nevadí. "Nevezu se na žádné zelené módní vlně a ráda si dopřeju pořádný steak," dodává se smíchem, "jen mi přijde zbytečné platit za to, že někdo trápí zvířata."



Zářné zítřky? Je to na nás

Zdálo by se, že místní chovatelé i butiky mají osud zpečetěný. "Ale tak to není. Kdyby nebyla poptávka, nebyla by ani nabídka," shrnuje lakonicky Gabriela Horčicová, manažerka salonu Liska Praha, který se prodejem kožešin zabývá.



Dodává, že všechny kožešiny firma pořizuje na světových aukcích, přístup na ně prý mají jen renomované společnosti." Zažitý systém firma bourat neplánuje, nahradit pravé kožešiny umělými by ji ani nenapadlo. Tradice je tradice. A přesto, že zákazníků je málo, jejich základna je stabilní a prodej se stále vyplácí.



"Nevidím rozdíl mezi tím, jestli se na farmě chová a zabije kráva, kuře, prase, norek nebo liška," říká k tomu Vítězslav Ivičič. "Nechápu, proč někomu vadí kožešiny, ale s klidným srdcem jí maso," diví se.



Když už je někdo odpůrcem kožešin, měl by podle něj přijmout veganský životní styl se vším všudy. To znamená vyřadit ze svého šatníku i veškerou kůži, z jídelníčku zase maso a živočišné produkty. Zodpovědnost za svá rozhodnutí pak musí každý nést sám.