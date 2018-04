Mají být miss modelky, nebo reálné ženy? Posuďte sami

Ideál krásy se mění téměř stejně rychle jako móda. My, kterým příroda nadělila pár kilogramů navíc, se do něj ale posledních několik desítek let nějak ne a ne vejít.

I když tomu v dobách, kdy svůj největší boom zažívaly dívky s chlapeckou postavou a la Twiggy, nikdo nevěřil, hraje tenhle typ stále prim. A tak na nás ze stránek časopisů mrkají krásné, vnadné, šťastné a štíhlé dívky, které se někdy více, někdy méně otevřeně hlásí k tomu, co všechno jsou ochotné pro svůj vzhled obětovat.

I PRVNÍ KRÁLOVNA KRÁSY BYLA MOC ŠTÍHLÁ

První královnou krásy se u nás stala v roce 1966 Dana Silvínová (v současnosti je partnerkou Jaromíra Hanzlíka), tehdy se soutěž nejmenovala Miss, ale Dívka roku. I když míry tehdejších Miss byly o několik centimetrů větší než míry těch dnešních, stejně je už v šedesátých letech veřejnost považovala za příliš štíhlé.

NÁPADNÁ KUDRNATÁ MISS

Soutěž ještě nikdy nevyhrála dívka "krev a mléko". Vždycky stály v čele dívky velmi štíhlé, někdy spíš vyhublé. Miss roku 2002 Kateřina Průšová byla přesně ten případ, kdy se spekulovalo o anorexii. Stejně tak byla klasickou ukázkou toho, jak se postupně měnila Miss.

Zatímco Ivana Christová byla nápadnou, výraznou kráskou, v druhé polovině devadesátých let se královnami krásy stávaly hlavně nenápadné modelky. Byly štíhlé, ale nevýrazné. Přesně takové vyhovují diktátu módních návrhářů, kteří preferují "univerzální ramínka" na prezentaci svých modelů, která se díky make-upu mohou stát v podstatě kýmkoliv.

Z řady zapomenutých miss vystoupila Kateřina Stočesová. Nápadná kudrnatá dívka je v historii Miss výjimkou. Typy krásek, které jsou vyhlašovány Miss, se totiž vrací. Lucie Králová, Terezie Dobrovolná a Jana Doležalová jako by loňské Miss Kateřině Sokolové z oka vypadly. Všechny sportují, všechny mají tmavé vlasy a žádná z nich není nápadná.

O PROBLÉMECH SE MLČÍ

Problémy s dietami a chaotickým příjmem potravy ke světu modelingu, potažmo k soutěžím krásy, patří. Potíže s udržením ideální postavy ale přizná jen málokterá. K anorexii se otevřeně přihlásila Miss sympatie 2004 Pavla Sudová. Stačil půlrok a z dívky, která ve finále soutěže měřila 175 cm a vážila 55 kilogramů, se stala troska s 34 kg.

Podobnou zkušenost má i první československá Miss Ivana Christová. Právě tahle královna krásy utkvěla v paměti nejvíce lidem a stala se Miss desetiletí. "Několik let jsem si dávala dohromady imunitní systém a stravovací návyky. Kvůli tomu, že jsem víc než deset let nejedla, jsem prodělala několik kolapsů a operací," řekla před rokem v rozhovoru pro Mladou frontu DNES. V soutěžích krásy se dnes objevují dívky s BMI 17,5 (norma je 19 až 25). To je ale podle doktorky Hany Papežové z Centra pro poruchy příjmu potravy na hranici. "Takovou hodnotu má jen asi 1 % lidí."

Je jasné, že každá dívka i dospělá žena chce vypadat skvěle, což znamená štíhle. "Normální ženy ale nemohou dosáhnout ideálu, který nám soutěže krásy předestírají. Buď se s tím smíří, nebo je sžíravá nespokojenost s vlastním tělem dovede k anorexii nebo přejídání. Jenže superštíhlá modelka i miss je komerčně mnohem zajímavější," říká Papežová.

OD MODELEK K REALITĚ?

Když se podíváme na 19 finalistek soutěže Miss ČR, musíme konstatovat, že se za posledních deset let moc nezměnily. S výjimkou výrazné klasické krásy Taťány Kuchařové. Bude Miss ČR v roce 2008 krásná žena, nebo zase jen modelka?

EXTRAVAGANTNÍ TYPY NEVYHRÁVAJÍ

Snad nejvýraznější tváří v historii Miss byla Daniela Frantzová. Určitě si ji pamatujete. Měla krátké vlasy a snědou pleť. Skončila nakonec čtvrtá. Na prvních místech se zkrátka typy, které se vymykají neumisťují. Mezi vítězkami minulých ročníků nenajdete žádnou dívku s kratšími vlasy, vadí pihy, někdy i větší prsa... Vnadná Iva Kubelková, která v roce 1996 skončila druhá, byla výjimkou. Dokázala obstát i mezi vychrtlými modelkami. Letos má jen jedna finalistka mikádo. Myslíte, že vyhraje? My jí držíme palce.