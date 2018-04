Maily posílám z ložnice aneb Jak se ženám pracuje na částečný úvazek

Jsou ženy, které chtějí pracovat, vydělávat a mít svoji kariéru, ale zároveň si taky chtějí užívat života, neprosedět v kanceláři osm hodin denně a na své koníčky mít jen víkendy. Aby obě role zvládly, pracují "jen" napůl. Chodí do kanceláře na několik hodin denně, o práci se střídají s jinou ženou dohromady a dělají z domova.



Zkrácenou nebo jinak upravenou pracovní dobu chtějí v naprosté většině matky s malými dětmi, ale čím dál více ji žádají i jiné ženy. Ty šťastnější proto, že od života chtějí i něco jiného než pět dnů v týdnu a dost často i víkendy věnovat kariéře, ty ostatní k tomu donutily okolnosti – nemoc, vyšší věk, péče o někoho blízkého v rodině. Tyhle ženy už sice nezvládnou dělat na plný úvazek, ale to ještě neznamená, že pracovat už vůbec nemohou. Mohou a chtějí. Potíž je, že těmto ženám u nás jen málokterý zaměstnavatel vyjde vstříc.

Do kanceláře rovnou z porodnice

Pětatřicetiletá Klára Koppová se před měsícem vrátila do zaměstnání krátce po porodu prvního syna. Ráno jej doma nakojí a cestou do práce v advokátní kanceláři předá chůvě i s odstříkaným mlékem. Po čtyřech hodinách v práci se pro něj vrací.

"Mám chuť pracovat a uvědomuju si, že každý je nahraditelný. Kdybych zůstala dlouho doma, nemusela bych už takovou práci najít. Taky samozřejmě máme určité výdaje, které musíme zaplatit," vyjmenovává důvody, kvůli kterým se do zaměstnání vrátila tak brzy po porodu.

S nabídkou na částečný úvazek přišel sám její zaměstnavatel. Než na ni Klára po dohodě s partnerem a otcem dítěte kývla, bylo pro ni klíčové najít chůvu.

"Takovou, na kterou budu mít stoprocentní spolehnutí," vzpomíná. Přes známé se jí to podařilo. Paní, která sama vychovala tři děti a celý život s nimi pracovala, absolutně důvěřuje. "V momentě, kdy u ní syna nechávám, už nemyslím na to, jestli mu něco nechybí. Vím, že je o něj dobře postaráno. Ale samozřejmě mám pochybnosti, jestli dělám dobře, když s ním nejsem pořád," přiznává.

Chcete pracovat napůl? Jen výjimečně!

Částečné úvazky má v Česku jen osm procent žen. Třeba v Nizozemsku takto pracují tři čtvrtiny.

Podobný přístup zaměstnavatelů k ženám je u nás zatím spíše ojedinělý. "Společnosti, které jiné typy úvazků nabízejí, jsou pořád popelky. Většinou jde o firmy ze zahraničí, kde je to běžné. Praxi z domova pak přenášejí i k nám," říká Rut Kolínská, zakladatelka sítě Mateřských center.

Firmy v Česku se do nabízení částečných úvazků nebo jinak upravené pracovní doby moc nehrnou. Mají pocit, že nevýhody převažují nad výhodami klasické pracovní doby. Společnost pro rozvoj lidských zdrojů se loni zaměstnavatelů ptala, zda o upravené úvazky mají zájem. Nevyšly jí zrovna povzbudivé výsledky. "Firmy se bojí, že budou mít více zaměstnanců a budou muset více papírovat, proto je raději nenabízejí," vysvětluje Alena Králíková z České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.

Potíž je také v tom, že manažeři neumí s různými typy úvazků pracovat. "Nevědí, jak ‚sladit‘ dva zaměstnance, kteří se dělí o jedno pracovní místo, aby si předávali informace. Na částečné úvazky se také komplikovaněji navazují firemní výhody, jako jsou například stravenky a příspěvky na kurzy. A pokud chce náhodou někdo pracovat z domova, firmy nedůvěřují tomu, že dotyčný skutečně odvede svoji práci. Tohle všechno vede k tomu, že takových míst je na pracovním trhu minimum," říká Alena Králíková.

Jsem kariéristka, ale poloviční

Na západ od nás je přitom model, kdy ženy chodí do zaměstnání třeba jen na čtyři hodiny denně, naprosto běžný. Týká se to hlavně matek. Ženy, dlouhá léta budující svoji kariéru, se v okamžiku vstupu do porodnice nechtějí vzdát všeho, čeho do té doby dosáhly. Zároveň nechtějí přijít ani o mateřství. Tak se snaží skloubit obojí dohromady. A firmy jim vycházejí vstříc. Vědí, že na tom neprodělají. Naopak. Spokojený zaměstnanec rovná se výkonný zaměstnanec.

"Žena, která pracuje kratší dobu, je výkonnější, více se soustředí. Má jistotu, že si udělá práci a jde za dítětem. Je spousta maminek, které chtějí nebo musí pracovat, ale když jsou v zaměstnání celých osm hodin, myslí na dítě, jestli se netrápí. Pak nemůže být jejich výkon vysoký," uvažuje Rut Kolínská.

Na poloviční úvazek pracuje po mateřské dovolené Simona Fink, která žije v Bavorsku. "Zaměstnavatelé vycházejí ženám s dětmi vstříc a většina z nich tady pracuje na zkrácený úvazek. Mám šest kamarádek s dětmi, pět z nich pracuje na úvazek dvacet hodin týdně a jedna na deset hodin," říká Simona Fink. Práci na částečný úvazek si chválí. "Výhoda je to podle mě i z pohledu zaměstnavatele. Když má dvě ženy na poloviční úvazek na jedno pracovní místo, mohou se zastoupit v případě nemoci nebo dovolené. Jedna doplňuje druhou, mají více nápadů, jsou kreativnější," uvažuje Simona Fink.

Detektivní činnost

U nás firmy historicky nemají na co navazovat. Po válce šly všechny ženy pracovat, protože stát postavil jesle a mateřské školky, které se o děti staraly celý den. Na Západě taková síť zařízení neexistovala, firmy však ženy na práci potřebovaly. Proto jim nabídly zkrácené úvazky. A nabízejí dál.

V Česku dnes nastala situace, kdy se jesle a školky zrušily, a v těch, co zůstaly, je míst pro děti žalostně málo. Přístup firem k zaměstnávání žen na částečné úvazky se ale nijak nezměnil.

"Práci na částečný úvazek jsem intenzivně hledala čtyři měsíce. Až přes známé jsem našla zaměstnání na sdílený úvazek," říká Naďa Juričková, matka osmileté dcery a čtyřletého syna. "Další děti už neplánujeme, tak si chci syna ještě užít. S výjimkou jednoho dne zůstává ve školce jen dopoledne, pak jsme spolu," vysvětluje, proč hledala práci jen na několik hodin denně.

Zaměstnavatel jí vychází vstříc i nad rámec svých povinností. "Pokud jsou děti nemocné, můžu pracovat doma nebo chodím po večerech a víkendech, kdy je s dětmi manžel. Je jedno, kdy a kde svoji administrativní práci udělám. Podstatné je, že ji dělám," pochvaluje si přístup zaměstnavatele Naďa Juričková.

Práce není všechno, chci volný čas

Klasická pracovní doba nikdy nevyhovovala Kateřině Rousové-Dbalé. Zaměstnání, ve kterém seděla osm hodin v kanceláři, proto už dávno vyměnila za občasné zakázky.

"Přijde mi normální být pánem svého času a mít čas na sebe a na své záliby. Systém, kdy jsem seděla v kanceláři osm hodin, přestože jsem svoji práci udělala za dvě hodiny, mi vždycky přišel postavený na hlavu," vzpomíná Kateřina Rousová-Dbalá. Ve svých třiatřiceti letech je dnes ‚v penzi‘.

Pracuje nárazově, když si potřebuje vydělat peníze. "To pak dělám třeba měsíc a půl v kuse i o víkendech," vzpomíná na svoji poslední dramaturgickou práci pro televizi. Bydlí na vesnici, vydělané peníze jí tam vystačí, protože nemá vysoké nároky. "Tady je jen jeden obchod s potravinami, tak nemám za co utrácet. Nepotřebuji mít plný šatník oblečení, ani tisíce bot. Když máte minimální nároky, dá se i tak docela slušně žít. Samozřejmě jestli jednou budu mít děti, budu muset být zodpovědnější, ale v tuhle chvíli nemám důvod na svém způsobu života měnit vůbec nic," uvažuje Kateřina Rousová-Dbalá.

Vybojujte cestu ostatním

Žen, které chtějí pracovat jinak než klasicky na osm hodin, je čím dál více. Není přitom jediný důvod jim zaměstnání s upravenou pracovní dobou nenabízet. Z průzkumu České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů vyplynulo, že jakmile jednou zaměstnavatel umožnil práci na částečný úvazek, osvědčilo se mu to natolik, že ji rozšířil i pro ostatní.

"Firmy, které částečné úvazky vyzkoušely a nenarazily zrovna na zaměstnance, který je zklamal, což se může stát i při plném úvazku, je přijaly a fungují u nich velice dobře," potvrzuje autorka průzkumu mezi podniky Alena Králíková.

Potíž je, pokud se žena ve firmě ocitne v roli ‚průkopnice‘ částečných úvazků. To pak musí překonávat překážky, které by při klasické pracovní době neřešila. Pětatřicetiletá Alena pracuje ve firmě, v jejímž vedení sedí převážně muži. Už v těhotenství s nimi začala vyjednávat možnost zčásti pracovat doma. "Byla jsem první matkou, která něco takového chtěla. Cítila jsem z jejich strany velkou nedůvěru," vzpomíná. Nakonec souhlas získala.

"Na první měsíce jsem si za sebe získala náhradu, pak jsem pracovala mnohem víc než obvykle. Chtěla jsem dokázat, že je nezklamu, měla jsem hrozný strach udělat sebemenší chybu, aby mi nikdo nic nemohl vyčíst. Dodnes mám pocit, že jsem firmě určitým způsobem zavázaná, i když už žádné nadstandardní podmínky nemám. Po těchto zkušenostech jsem přesvědčena, že pokud firma vyjde zaměstnanci vstříc, neobrátí se to proti ní," uvažuje Alena.

Maily posílám z ložnice

Společností, které přišly na to, že zaměstnat ženu na zkrácený nebo jinak upravený úvazek se jim vyplatí, naštěstí přibývá. Spočítaly si, že je to pro ně výhodnější než hledat nového člověka. Nemusí organizovat drahá a časově náročná výběrová řízení ani investovat čas a energii do jeho zaučení.

Obchodní ředitelka letecké společnosti British Airways Anna Ingham-Grant se vrátila do pražské kanceláře tři měsíce po porodu syna. Pracovala tři dny v týdnu, zbytek dělala z domova, kde jí s dítětem pomáhala babička. Firma takto vychází vstříc i zaměstnancům na nižších pozicích.

"Necháváme na nich, jakou formu si zvolí. Nemáme žádné pravidlo, snažíme se být flexibilní a zaměstnanec, který má služební notebook, se může dohodnout, že například bude z domova pracovat každý pátek," říká Anna Ingham-Grant. "Osobně práci z domu považuji za skvělou vymoženost, protože se můžete víc soustředit a opravdu pracujete," uvažuje Anna Ingham-Grant.

"Zkuste si někdy změřit, kolik času strávíte v práci s kolegy jen takovým tím povídáním o tom, co bylo v televizi, co budete vařit k večeři a co je nejlepší na kašel. Z domova pracuji mnohem víc i kvůli svědomí, aby si ostatní nemysleli, že si doma užívám," říká Anna Ingham-Grant.

Práce z domu má však jistá úskalí. "Když jsem měla začít dělat z domova, byla jsem ve stresu, zda se vůbec přinutím pracovat," vzpomíná Alena Králíková. "Samozřejmě se to naučíte, protože jinak o práci přijdete. Dnes už vím, že z domova udělám mnohem víc, protože mě nikdo neruší. Práci si taky můžete udělat ve chvíli, kdy na ni máte nejvíce energie, klidně večer, ne když sedíte v kanceláři," říká Alena Králíková. Sociální izolaci předchází tak, že několikrát do týdne chodí do kanceláře a také si sjednává schůzky s klienty.

Z mateřství se dá vytěžit

Ženy, kterým zaměstnavatel vyjde vstříc upravenou pracovní dobou, bývají jedny z nejloajálnějších zaměstnanců. Zvlášť pokud jsou to matky s dětmi. I když obecně častěji chybí kvůli nemocem, nestane se, že ze dne na den nepřijdou do práce, protože rozchod s přítelem se rozhodly vyřešit odjezdem do Austrálie. Se závazkem doma to dost dobře nejde.

"Když se z žen stanou matky, svět vidí úplně jinak, jsou zodpovědnější, flexibilnější a pracovitější. Mateřství je malá nevýhoda, ze které se dá těžit," říká majitel firmy Student Agency Radim Jančura. Už jen proto se přeci vyplatí takovou ženu zaměstnat, i když chce pracovat ‚jen‘ napůl.