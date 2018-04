Magické číslo k dosažení potomka? 104 souloží během půl roku

Z průzkumu, který zveřejnil mimo jiné i server Newslite.tv, také vyplynulo, že více než 70 procent žen touží otěhotnět při spontánním přirozeném milování. Nikoliv tedy bez chuti k milování, pouze při naplánovaném sexu v předem vypočítaných dnech.

Vzhledem k obecně prudce klesající plodnosti v západních zemích však tento způsob není již zcela obvyklý. "Doba od okamžiku, kdy se rozhodnete otěhotnět, do okamžiku, kdy se vám to opravdu povede, je zhruba šest měsíců," říká Dr. Mike Smith ze společnosti First Response, která vyrábí těhotenské testy. "V tomto období je nutné se s partnerem milovat alespoň čtyřikrát do týdne," dodává.

Zajímavé bylo také zjištění, že každá desátá žena toužící po miminku donutí svého partnera odejít z práce domů, když ví, že má právě ovulaci. Nutno však dodat, že většina partnerů proti tomu nemá větších námitek.

Odskočila byste si z práce kvůli početí potomka?