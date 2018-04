Magazín ONA DNES nabízí výraznou slevu pro rodiče na mateřské

Naše módní redaktorka Lenka si pořídila rybičku ve skleněné krychli. S vodou, samozřejmě. Rybička dostala jméno Betty a stala se jedenáctou obyvatelkou naší kanceláře. Když se na hladině Bettyina bytu začala tvořit podezřelá pěna, zavládla panika. Betty se dusí! Betty umírá!

Ani jedno, ani druhé. Naše rybička totiž není rybička, ale rybičák, a to takový, který z bublin a slin tvoří hnízdo pro budoucí potomstvo, o které se také stará. I když nevědomky, zvolily jsme si za prvního muže v redakci otce na mateřské. A těch my si nesmírně vážíme. Mají železné nervy, dokážou dělat několik věcí naráz a zvládli umění automatické odpovědi bez zapojení mozku (Ano, jablíčko je červené. – Ano, tohle je červená barva. – Ne, to není jablíčko, je to náklaďák. – Protože ne všechno, co je červené, je jablíčko.)

Pro ně, ale i pro maminky, které právě tráví doma období zvané eufemisticky rodičovská dovolená, máme speciální nabídku. Zlevněné předplatné pondělních novin s naším magazínem.

Snad vám to udělá stejnou radost, jako udělal rybičákovi (nyní překřtěnému na Béďu) nákup partnerky. Pokud ovšem omylem zase nekoupí chlapa. To by si rybičáci mohli maximálně zazpívat Hnízdo je prázdné…