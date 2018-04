Madonnina dcera se vrhla na modeling a rovnou ve velkém stylu

Nejedná se navíc o jen tak obyčejnou práci. Dostala nabídku od samotné návrhářky Stelly McCartney, aby se stala tváří její nové kampaně.



McCartney představila světu po čtyřech letech novou vůni, jejíž tváří je právě Madonnina dcera. Díky tomu si tak Lourdes jistě přijde na pořádný balík peněz.

Ačkoli nikdy nebyla extra nadšená z popularity, které se jí dostávalo díky matce, dnes jí navadí a sama se vrhá před fotoaparáty. Možná ji tak čeká slibná modelingová kariéra.

Stala se tak další z dětí slavných, které živí modeling. „Mám okolo sebe velké množství lidí, kteří mě kritizují na každém mém kroku. A je pro mě velmi těžké se tomu bránit. Nechci, aby mě jejich slova ovlivňovala,“ svěřila se Lourdes. Po nafocení kampaně se ale o dceru slavné zpěvačky média budou zajímat ještě víc.

Zakázku prý vzala proto, že se jí líbí její téma. Stella McCartney totiž chce kampaní poukázat na to, jak sociální média ovlivňují naše životy. A to je blízké právě i Lourdes. „Já sama si tím prošla. Ženská těla se stávají věcí veřejnou a každý má pak pocit, že je může hodnotit,“ sdělila. Každý by prý měl počítat s tím, že když dá svou fotografii na sociální síť, bude veřejností hodnocen a někdy i negativně.

Lourdes Leonová během focení

„Miluji, když se lidé prezentují takoví, jací doopravdy jsou. Když se nepřetvařují a ukazují veřejnosti své pravé já,“ doplnila.



Madonna je na svou dceru velmi hrdá. Když byla kampaň ohlášena, přidala na svůj účet na sociální síti fotografii dcery z backstage focení.

Lourdes po boku své matky při návštěvě Afriky: