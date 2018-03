Tajemství Madonnina mládí odhaleno. Může za něj vidlička

1:03 , aktualizováno 1:03

Zpěvačka Madonna je jasným důkazem toho, že věk je jen číslo. Letos jí bude 60 let, ale vypadá minimálně o patnáct let mladší. Je to dáno nejen tím, že téměř každý den cvičí a má vyvážený jídelníček, ale pořádně se stará také o svoji pleť.