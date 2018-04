Madonin komplex: když muž nechce spát s matkou svých dětí

„Celé těhotenství a ani teď po porodu jsme neměli s partnerem žádný sex. Přítel ho po mě prostě nechce,“ píše diskutující na portálu eMimino.cz. „Když se ho zeptám kde je problém, odpoví, že neví. Nachytala jsem ho, jak onanuje, a je mi z toho úplně do breku. Do žádné poradny se mnou jít nechce. Nevím co mám dělat,“ stýská si dále žena, která právě popsala komplex madony. Nejčastějším spouštěčem bývá právě narození dítěte, troškou může přispět i přítomnost otce u porodu a jeho komplikace.

Komplex popsal již Sigmund Freud a je nazván po matce boží jako symbolu mateřství a čistoty. Jednoduše by se dal vysvětlit tak, že se u muže rozdělí role matky pečující o rodinu a teplo domácího krbu a sexuálně přitažlivé partnerky. Takový muž pak začne vidět ve své partnerce svou matku, která ho činí šťastným po všech stránkách, ale sexuálně ho nepřitahuje. A problém je na světě.

Porno i porod

Sexuologové připisují díl viny i kultuře a tomu, jak rozděluje vnímání ženy jako matky a sexuální bytosti. „Historicky pro muže platilo dvojí vnímání žen. Zatímco pro manželství a založení rodiny se hodila dobrá dívka a panna, sexuální zkušenosti nabírali muži s jejich opakem. Někdy sami ztráceli panictví vyloženě s prostitutkou,“ připomněl pro server Alternet sexuolog Patrick Suraci. A dodal, že dnes situaci komplikuje snadná dostupnost internetové pornografie, kde mladí chlapci vidí jako první sexuální objekty extrémně vyzývavé ženy.

Souvislost můžeme najít i mezi přítomností otce u porodu. „Rozhodně bych ženám nedoporučoval muže na porodní sál nutit. Pokud na to není připravený, může pro něj být šok vidět ženu úplně jinak. U porodu je vždycky v určité míře přítomna krev a bolest. Jako podpora může posloužit i maminka nebo kamarádka,“ radí ženám sexuolog a gynekolog Pavel Turčan.

Madona vs. děvka

Název komplexu částečně tvoří i děvka, tedy protipól madony, u které takový muž často hledá sexuální uvolnění. K velkému překvapení manželek i okolí jsou potom milenky těchto mužů často ženy pochybné pověsti, které se oblékají lacině a chovají se prvoplánově vyzývavě, což „by do manžela tedy nikdy neřekly“. Stačí si vzpomenout na aféru Tigera Woodse a jeho lascivních milenek. K nevěře se však často uchýlí i zklamaná žena, která se chce ujistit o tom, že je stále alespoň pro někoho přitažlivá.

„Už v době těhotenství, přibližně tři měsíce před porodem, se mnou manžel odmítal spát a nyní po porodu také. Nechce o sexu ani mluvit, a když začnu já, tak to zamete pod koberec. Pořádný polibek jsem taktéž nedostala už nejméně čtyři měsíce. Když já začnu s nějakou iniciativou, tak se stáhne a někam uteče,“ stěžuje si na internetu další žena. „U nás to bylo to samé. Zůstalo mi 15 kilo nahoře a pomohlo to, že jsem zhubla aspoň 10 kilo,“ nabízí svou radu a naději další diskutující.

Do ordinací se pánům nechce

A přestože se internetovými fóry a tamtamy mezi kamarádkami šíří příběhy párů, kterým se něco podobného stalo, k lékařům se s tím muži evidentně příliš nehrnou. „Krátkodobější problémy tohoto rázu se mohou objevit u více párů, jejich problémy ale často samy odezní, nebo je partneři vyřeší domluvou,“ vysvětluje gynekolog a sexuolog Pavel Turčan s tím, že častěji ale bývá problém se stykem po porodu na straně partnerky.



Pokud se problémy v sexuální oblasti projevují i více než půl roku po narození potomka, doporučuje vyhledat odbornou pomoc. „Každý případ je jiný, někomu pomůžou už jedno nebo dvě sezení, u jiných je potřeba dlouhodobější terapie,“ popisuje ze své praxe Turčan. Důležité je podle sexuologů partnera nenutit, protože sexuální naléhání může vše ještě víc pokazit, nebo partnera dokonce úplně „zablokovat“.



„Pokud mají partneři odlišný sexuální apetit, pak by měla být iniciativa vždy na tom, který má nižší potřebu sexu, ten by měl určovat frekvenci styku,“ dodává sexuolog Petr Weiss s tím, že partneři si mohou pomoci různými způsoby (více zde). A připomíná, že pořízení a zkoušení nového sexy prádélka před manželem by on sám rozhodně nepovažoval za sexuální naléhání.

