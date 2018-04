Maďarská kuchyně od guláše po langoš

Pod maďarskou pokličkou



PAPRIKA je nenahraditelnou součástí maďarské kuchyně. Bodejť by také ne, když ta nejkvalitnější, nejchutnější a nejpálivější se pěstuje právě v Maďarsku.



KYSANÁ SMETANA je další ingredience, bez které by to nešlo. Zjemňují se s ní husté polévky i jednoduše rafinovaná jídla z masa či zeleniny.



ZELÍ má v maďarské kuchyni výsostné postavení a používá se nejen jako příloha, ale zelné listy se také plní různými náplněmi, třeba mletým masem.