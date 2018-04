Macek první lásku popálil kopřivou

Láska a city ovlivňují i poezii, kterou Miroslav Macek píše. "Každou báseň píši pro někoho a nejvíce pro svou partnerku. Bez citu ani psát poezii nelze," zdůraznil politik.

Poprvé se místopředseda ODS zamiloval ve svých čtyřech letech v mateřské školce. "Svou první lásku si pamatuji naprosto přesně. Jmenovala se Alenka Krobotová a byla to taková strašně hezká dlouhovlasá blondýnka. Jednou jsem jí v zápalu hry nechtěně spálil kopřivou oční víčko. Moc mě to mrzelo, protože jsem ji nechtěl ublížit, ale ona byla strašně naštvaná," zavzpomínal si Miroslav Macek.

Život bez lásky si místopředseda ODS neumí vůbec představit a tvrdí, že je nedílnou součástí jeho života. Jediné, co skutečně odsuzuje, je výbuch blízkých citů na pracovišti. "Myslím tím například zamilování se do kolegyně. To by se nemělo stát. To je opravdu špatné," prohlásil.

A nejrůznějších lásek má Miroslav Macek mnoho. "K mým láskám patří práce, protože je to moje potěšení a opravdu se na ni vždy těším. Mezi mé největší lásky patří také překlady anglických romantiků, ale baví mě například i práce na zahrádce," usmál se Macek. Podle něj nelze žádnou práci dělat bez lásky.