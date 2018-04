Macek: Často je lepší jen mluvit

A když jsem ráno odházel a zametl všechny cesty k domu a ke garáži a vyrazil do kiosku pro noviny, padla mně do oka zajímavá věc: na celé naší ulici se oháněli s odhrnovači, lopatami a košťaty jen a jen samí chlapi.

Tedy vesměs mužové starší generace, ta mladší už zřejmě ve školách a zaměstnáních.

A tu mne napadlo, zda za nějakých pár drahných let, až dnešní emancipované ženy, durdící se nad "společenským předurčením" pohlaví a snící o smazání pracovních a společenských rozdílů mezi pohlavími, dospějí do důchodového věku, zda pak tyto ženy po ránu uvidím ohánět se odhrnovačem sněhu a lopatou, zatímco ten jejich bude doma připravovat snídani, dávat prádlo do pračky anebo žehlit košile a utěrky.

Nevím: možná to tak skutečně bude, možná je to na stará kolena přejde a docela rády se vrátí k alespoň trošku tradičnějšímu rozdělení rolí...

Ale možná to špatně chápu a takhle doslova to "sbližování až splynutí" mužských a ženských rolí ty dívky, ženy a paní, mluvící tak vehementně o emancipaci ( málem až do zrušení ženského a mužského rodu v gramatice), nemyslí.

Ono je totiž často mnohem lepší o něčem jen mluvit...

p.s. To to zase schytám!!!

A poezie na závěr? Krásná Apollinairova báseň Zvony, opět v překladu Karla Čapka:

Můj krásný cikáne můj milý

slyšíš to zvonů zvonění

že vidět nás my nemyslili

měli se rádi k zbláznění

My špatně jsme se schovali

a všechny zvony v celém kraji

s věží se na nás dívaly

a do světa to povídají

Pekařka s mužem Kačenka

Voršila Jindřich s Cypriánem

a Gertruda má sestřenka

i Marie hned příštím ránem

se usmějí až kolem půjdu

ach kam se mám pak uschovat

ty budeš pryč já plakat budu

já z toho umru snad