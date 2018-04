Macechy, chovejte se k dětem jako parťáci, a pak vás přijmou

Všechno vypadalo tak romanticky, dokud se Marta Chocholoušková (26) nedozvěděla, že o víkendu přijede Adélka s Honzíkem - Ondrovy děti z předešlého manželství.

"V první okamžik mě trochu přepadla panika. To, že má děti, jsem sice věděla, ale setkání z očí do očí mě tak trochu nahánělo strach. Nevěděla jsem, jestli mám být přísnou tetou, co trvá na každém detailu, nebo naopak svobodomyslnou kamarádkou, co nad vším jen zlehka mávne rukou."

To nejlepší řešení je někde uprostřed. Každé dítě si v novém prostředí snaží vytyčit svá teritoria a testuje okolí, kam až je ochotné posunout mantinely. A stejně tak to bude zkoušet i Adélka s Honzíkem. Jak děti macechu nakonec přijmou, ovlivňuje mnoho faktorů. A není to snadné pro nikoho ze zúčastněných.

To potvrzuje i Jitka Douchová z rodinné poradny v Praze. "Za jak dlouho děti novou ,matku‘, ale i ,otce‘ přijmou, záleží na spoustě věcí. Například na věku dítěte. Starší dítě je zralejší a dovede spíš posoudit, jaké bylo manželství jeho rodičů a kdo má na jeho rozpadu jaký podíl. Spousta dětí v pubertě uvítá rozchod rodičů, protože žije v konfliktech a ví, že ani jeden není šťastný."

Nejlepší je, pokud se budete chovat jako parťák- ne jako rodič, pak váš vztah bude určitě fungovat. Po rozpadu rodiny většinou automaticky přebírá mužskou roli syn. Je docela pravděpodobné, že mu bude trvat déle, než vás přijme. Naopak empatická dívka bude ve vztahu s vámi klidně hledat nové přátelství. Ale hodně záleží na tom, jestli jste vy, macecha, důvodem rozchodu rodičů.

"Milenka, která rozvede manželství, i když mohlo být před krachem, bude získávat důvěru velmi těžko. Dítě to vnímá jen v intencích spravedlnosti," dodává psycholožka Jitka Douchová.



MACECHA: KDE SE VZALA? Výraz macecha vznikl z máti, připojením pejorativní přípony -echa v dobách, kdy macecha byla vždy pro sirotka novou "mámou", která hájila finanční zájmy svého dítěte - nikdy nebyla hodnou maminkou. V českém jazyce není výraz pro nevlastní matku bez nepříjemného nádechu. Chceme to změnit, macecha nemusí být zlá!

Netlačte na pilu

To, jaký budete mít vztah s jeho dětmi, je pro vašeho partnera důležité. A vy si to uvědomujete. Dobře totiž víte, že právě děti byly tím jediným důvodem, proč váš partner otálel opustit ženu. Jak ale přistupovat k jeho dětem, aby se nic nepokazilo?

"Žena je vybavená empatií, umí číst mezi řádky. Někdy ji vnitřní hlas zradí a ona se snaží o vztah k dítěti za každou cenu. Tím se nůžky nepřátelství mezi ní a dětmi jen rozevírají," podotýká Douchová.

Najít tu správnou míru je někdy složité. Podobný případ má psycholožka i ve své poradně. "Katka je magistra, která pracuje na dvou místech, aby rodina žila v jistém komfortu. Po rozvodu, kdy si Petr našel novou ženu, se starší syn postavil na stranu mámy, naopak dcera je u táty ráda a s jeho novou přítelkyní se přátelí. Tím, že po ní nikdo v otcově nové domácnosti nic nechce, se vyhrocuje situace doma. Malá Marie utíká z domu, kdykoliv se s mámou pohádá, a navíc si nerozumí ani s bratrem. Petr rozdmýchává oheň tím, že každou hádku mezi matkou a dcerou hlásí na sociální péči, mít ji ve vlastní péči ale nechce. Jeho přítelkyně si ani neuvědomuje, že za tímhle průšvihem je její otevřená peněženka a benevolence k Mariiným úletům ruku v ruce s Petrovou neschopností být zodpovědným rodičem."

Nekupujte dárky, dítě velmi rychle pozná, že vás má vlastně "na háku" a nikdy vás nepřijme za partnera. I když se naoko bude tvářit, že vás má rádo. Navíc kupování zbytečných věcí může vyvolat konflikty s vlastní matkou. Nikdy nevyzvídejte a okatě si nevynucujte jeho pozornost.



DÍTĚ JAKO ZBRAŇ Každý rozvod představuje pro děti stres a novou situaci. "Když se nejedná o rozvod po dohodě, tak po něm zůstane jeden nešťastný a ukřivděný člověk," říká psycholožka Jitka Douchová. "Děti jsou velmi často rukojmím, jedinou mocenskou zbraní, kterou má opouštěný v ruce. Zoufalý člověk klidně může mít na racionální úrovni zpracované, že děti mají být před rozvodem uchráněné, ale není schopen se tak chovat. Největší zločin je psychická traumatizace dětí. Když jeden rodič znemožní nejen kontakt s druhým rodičem, ale kromě toho mu odepře možnost mít ho rád, protože zdeformuje jeho obraz v dětských očích. Náprava někdy přijde až v dospělosti. Sama jsem svého otce viděla vzácně. Upínáme se k tomu, koho málo známe a idealizujeme si ho."

Neříkej mi mami

Katka Šťastná (32) má dvě děti z prvního manželství a do jejich rodiny patří také manželova dcera, která je ve střídavé péči táty a jeho bývalé manželky. Tenhle pro dítě ideální model ale nenajdete v českých podmínkách moc často.

"Myslím si, že nejsem špatná macecha. Známe se odmalička, takže si na mě nemusela nijak zvykat a žádné veliké problémy jsme spolu nikdy neměly. Panuje u nás i shoda ohledně výchovy, jediný problém je u stolu, Andulka je vybíravá a nimrá se v jídle, ,moje‘ děti jedí všechno. To je malichernost. Všechno jsou to však naše děti. Anička mi říká hezky jménem Kačko, nechci, aby mi říkala mami. Mámu má každý z nás jenom jednu a to je taky důvod, proč mami neříkám ani své tchýni."

To, že se Katka vydala správnou cestou, potvrzuje i Jitka Douchová. "Chtít po dětech, aby vám říkaly mami, je nesmysl." Po takovém nátlaku se akorát zatvrdí a vy to budete muset žehlit ještě pěkně dlouho. A stejně vám to pravděpodobně nikdy nezapomenou.

Money, money, money...

Johana Králová (28) má s dětmi svého manžela z prvního manželství skvělý vztah. I když mnohem lepší býval v době, kdy ještě nebyla na světě Anastázie. "Vždycky jsme se měli všichni moc rádi, podnikali jsme výlety, jezdili k moři a já ještě nutila Františka, aby přidal své ženě na alimentech. Všechno se změnilo, když se narodila Stázka. Najednou jsem v dětech viděla vetřelce, kteří jí berou tátu, protože o víkendech, kdy jsou u nás, se věnuje hlavně jim. A i když si to připouštím nerada, mám dojem, že 8 tisíc, které odejdou z rodinné kasy na alimenty, nám začínají chybět. Stydím se, ale nemůžu si pomoct."

Peníze jsou jedním z problémů, které se v nových rodinách řeší častěji než ty ostatní. Jitka Douchová to vysvětluje genovou výbavou. "V ženě se jen projeví samice, která chrání svoje dítě." I kdyby vám jeho exmanželka ležela v žaludku sebevíc, nikdy o ní nemluvte před dětmi špatně. O tom, že má děti, jste přece věděla. A nikdy nevíte, jestli se náhodou za pár let neocitnete v úplně stejné situaci, jako je teď jeho ex.

Stejný metr

Ne vždycky se daří měřit stejně vlastním a nevlastním dětem. Dost partnerů vidí chyby hlavně na dětech toho druhého.

Sabina hledá radu na internetu. "Žiju s přítelem a rozumíme si ve všem - kromě výchovy mých a jeho dětí. Mám pocit, že na mých dětech vidí každý problém, ale jeho děti jsou prostě super. I když si myslím, že mé děti mají mnohem tvrdší výchovu. Asi mám špatnou taktiku, ale nemůžeme spolu o tomto tématu diskutovat, protože to vždy skončí hádkou."

Jitka Douchová to z praxe potvrzuje. "Jsou to častěji muži, kteří se ve svých dětech vidí, a naopak u nevlastních dětí si všímají všech nedostatků." Spory ohledně výchovy neřešte nikdy před dětmi samotnými. Ideální by bylo, kdybyste problémy vždycky probrali nejdřív s partnerem a rozhodnutí by dítěti měl sdělit jeho vlastní rodič.

Jak ale vychovávat nevlastní dítě, když člověku zní v hlavě varovné "ty nejsi moje máma"? Podle Jitky Douchová existuje jen jedna správná cesta. "Musíte vychovávat dobrým příkladem, nikdy nevyhrožovat zákazy ani dávat ostré příkazy. Musíte ho vychovávat, ale máte to mnohem těžší než jeho biologický rodič."

To potvrzuje i Marta Chocholoušková. "Moje obavy byly vlastně docela neoprávněné. Adélka s Honzíkem jsou normální děti, říkají mi Marto. Náš vztah funguje díky tomu, že dobře vycházíme i s jejich vlastní mámou. Adélku vodím do tanečního kroužku, jako učitelka mám odpoledne čas a s Honzíkem pilujeme angličtinu. Určitě by to nefungovalo tak dobře, kdybychom byly s Ondrovou ženou na kordy a nedokázaly spolu normálně mluvit."

Desatero macechy

1. Nikdy neříkejte "Jsi jako tvoje matka (otec)"

2. Výška alimentů je pro vás tabu

3. Vymezte hranice, co lze a co už není možné

4. Nesrovnávejte nevlastní dítě s vlastním

5. Buďte parťák do nepohody

6. Hledejte příčinu nepřátelství

7. Nekupujte si jeho lásku dárky

8. Nikdy neřešte konflikty s bývalým partnerem před dětmi

9. Udržte vztahy s bývalým partnerem na dobré úrovni

10. Čas hraje pro vás, nespěchejte!

Anketa

Jaký byl největší problém ve vztahu k vašim nevlastním dětem?

ANDREA VEREŠOVÁ

Dobře si rozumíme a nikdy jsme mezi sebou žádný problém neměly. Mám je ráda, holky (Valetina 14 a Josefina 10 let) jsou moc šikovné a mají úžasný vztah i k našemu miminku. Byla jsem až překvapená, jak je náš vztah dobrý.



JOLANA VOLDÁNOVÁ

Tereza (nevlastní,14 let) bydlí s námi a od září chodí s Vojtou do stejné školy. Myslím si, že nejdůležitější je stanovit pravidla - co můžou a co už nemůžou. U těch vlastních si je vynutíte snadněji než u těch nevlastních. Samozřejmě musíte dávat najevo, že máte všechny ráda stejně. Všechno záleží na domluvě, ale žádný rozdíl mezi nimi není.



TOMÁŠ MATONOHA

Někdy cítíte, že by pomohl rychlý Makarenkův pohlavek, ale není tak jednoduché jako u vlastního dítěte (nevlastní syn Lucián, 10 let).



KATEŘINA KORNOVÁ

Já jsem problém neměla. Vztah k těm vlastním je dán pudy, je to moje krev. U nevlastních (Adam 15 a Alžběta 11 let) je jen otázka času, kdy si v nich najdete zalíbení. K vyvdaným dětem má člověk nejdřív odstup, ale může navázat hezké přátelství, což je můj případ... Nevlastní děti mě oslovují "Kačen" a můžou všechno, k vlastním jsem kritičtější.



TEREZA KOSTKOVÁ

Žadný. Mám je moc ráda (manžel má z předchozích vztahů 5 dětí). Jediný rozdíl je v tom, že s vlastním dítětem mám zážitky od malička. V naší rodině byly děti vlastní i nevlastní, jsem na to zvyklá a nikdy jsem nic nerozlišovala. Říkají mi Terko, Terezo, a když mě někomu představují, říkají "to je moje macecha."