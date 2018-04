Má vaše dítě nadváhu? Nečekejte, zda z toho vyroste

Zvláště aktuální se problém s nadváhou stává nyní, kdy mnohé děti jdou do první třídy, dostávají od rodičů kapesné a musí se vyrovnávat se všudypřítomnou reklamou, která jim ukazuje, které sladké nápoje a cukrovinky jsou právě "in". Dalšími zlomovými etapami pro rozvoj nadváhy a případně i obezity pak bývají začátek puberty a následně i ukončení růstu.

Lidé se obvykle rozdělují do dvou táborů, když doporučují, co si počít s dítětem s nadbytečnými kilogramy. Jedni radí zbytečně ho netrápit, protože z toho stejně vyroste, druzí radí okamžitě změnit jídelníček. Která z variant je lepší? Odborníci na hubnutí doporučují nečekat a poradit se s dětským doktorem, nejlépe endokrinologem.

Tukové buňky do tří let

Je třeba mít na paměti, že dětství do velké míry předurčuje, jestli bude mít dotyčná osoba v dospělosti problémy s nadváhou.

"Tukové buňky se vytvářejí asi do dvou až tří let věku dítěte a jejich počet se v průběhu života většinou už nikdy nesníží. Při budoucí redukci hmotnosti se objem tukových buněk jen zmenšuje podle obsahu tuku v buňkách a tukové tkáně," říká odbornice na hubnutí Kristýna Galová z brněnského Institutu kompliment.

Při nadměrném příjmu energie a nedostatku pohybu mohou naopak tukové buňky přibývat i nadále.

Za co mohou tuční rodiče

Výzkumy uvádějí, že v případě obezity obou rodičů je pravděpodobnost, že jejich dítě bude mít nadváhu, téměř osmdesátiprocentní. Pokud má problémy s vysokou nadváhou jen jeden rodič, pravděpodobnost klesá na čtyřicet procent.

Děti štíhlých rodičů mají nadváhu jen v sedmi procentech. Důvody jsou dva – jedním je dědičnost, druhým, podstatnějším, pak nevhodný životní styl (stravovací a pohybové návyky) celé rodiny.

"Při řešení dětské nadváhy je klíčová spolupráce odborníků na hubnutí s rodinou a dětským endokrinologem,“ říká Kristýna Galová.

Návštěvu odborníka neodkládejte

Máte-li doma "tlouštíka", návštěvu odborníka byste v žádném případě neměli odkládat. Zjistí, jak na tom vaše dítě vlastně je, a poradí, jaký postup zvolit, například s ohledem na věk.

U dětí do deseti let obvykle postačuje stabilizace aktuální hmotnosti a její kontrola. Tím, že děti rostou do výšky, je možné dosáhnout normální tělesné hmotnosti bez výrazného omezení příjmu energie.

Starší děti však z nadváhy většinou nevyrostou. U třinácti až čtrnáctiletých je potřeba začít s redukčním režimem a cíleně upravit životosprávu.

"Vhodně upraveným stravováním a věku přiměřeným pohybem je potřebné dosáhnout převahy výdeje energie nad jejím příjmem. Dobrou zprávou je, že děti se hubnutím netrápí tolik jako dospělí. Jejich bazální metabolismus je mnohem vyšší než u dospělého člověka, proto jsou stravovací omezení u dětí méně přísná,“ říká Kristýna Galová z Institutu kompliment.

Lepší nový jídelníček než urážky

Experti radí, že úprava jídelníčku většinou "nebolí" tolik jako sociální problémy spojené s nadváhou. Tlusté dítě to mívá obvykle v kolektivu těžší, někteří vrstevníci se mu mohou vysmívat, dítě s nadváhou si stále více uvědomuje svou odlišnost a může se u něho objevovat stres a napětí.

Obézní děti si mnohdy vytvářejí komplex obranných mechanismů, často se uzavírají do sebe nebo naopak přebírají úlohu místního "šaška" a zesměšňují sebe samého.

Ideální je, když se snižování váhy dítěte promítne do zažitých návyků celé rodiny. Různé "odtučňovací pobyty" pro děti, které se uskutečňují dočasně a v nepřirozeném prostředí, většinou problém s nadváhou dlouhodobě nevyřeší. V případě, že dítě kilogramy zase nabere, to dokonce může být značně demotivující.

Matčin hubnoucí příklad

"Domníváme se, že pro dítě je nejvhodnější hubnout v přirozeném prostředí za podpory a vedení rodičů, pod dohledem dětského endokrinologa a odborníků na hubnutí,“ říká Kristýna Galová z Institutu kompliment.

Vyžaduje to však velkou disciplínu, změnit by se mělo stravování rodičů i sourozenců. Pokud se nadváha týká i rodičů, pak je dobrým řešením, aby se i rodiče rozhodli pro redukci váhy celkovou změnou životního stylu.

Ideální je doplnit změnu stravování v rodině společnou fyzickou aktivitou nebo sportovním kurzem pro děti – vhodná je turistika, plavání, jízda na kole, lyžování, míčové hry nebo cvičení ve fitness zařízeních zaměřených na hubnutí.

Důležité je, aby byl pohyb pro dítě zajímavý, poutavý, aby měl smysl. Pro dítě je mnohdy silným lákadlem, když se sportovní aktivita spojí s hrou o ceny.

Když se dítě podle odborníků baví a zažívá pozitivní emoce, chce pohyb zopakovat, věnovat se mu. Někdy není až tak důležité, aby dítě pohybem přímo hublo, ale aby si vytvořilo pohybové zručnosti, na pohyb si zvyklo a vykonávalo ho dlouhodobě a s dobrým pocitem.