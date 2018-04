Nechce s vámi spát? Nalaďte si ho, radí sexuolog Radim Uzel

Například čtenářce Jarmile, která se ptala, co má dělat, když manžel o sex nestojí, ale on tvrdí, že se nic neděje, odpověděl: "Pokuste se manžela nějakým vhodným způsobem k sexu naladit (erotické prádlo, tlumená hudba, trocha dobrého vína, kosmetika). Milenec není zrovna tím nejlepším řešením."

Podle nedávného výzkumu společnosti STEM/MARK uvádí 86,9 % dotázaných, že partnerský vztah komplikují sexuální poruchy. Ale pouze necelých 16 % tento problém s partnerem probírá a hledá řešení, 37 % se sice svěří, ale problém dále neřeší. Podle odborníků jsou tato čísla alarmující.

Jedním z nejčastějších sexuálních problémů u mužů je porucha erekce. Naprostou důvěru v dosažení a udržení erekce má totiž pouze necelých 20 % dotázaných.

Stres, nebo nemoc?

Na kvalitě erekce se odráží celá řada faktorů jako životospráva nebo duševní či tělesná kondice. Podle výzkumu provedeného v Maďarsku přitom většina lidí připisuje největší vinu nadměrnému psychickému zatížení, 63 % dotázaných se domnívá, že stres na pracovišti ovlivňuje poruchu erekce ze 40 a více procent, 13 % respondentů dokonce uvedlo, že stres ovlivňuje poruchu erekce ze 70 %.

Efektivním a zdánlivě snadným řešením je návštěva lékaře. Přesto se do čekárny praktického doktora nebo specialisty vypraví v prvním roce obtíží pouze necelých 22 % mužů, do dvou let je to 9 % a po třech a více letech vyhledá lékařskou pomoc přibližně dvacet procent mužů s poruchou erekce.

Za vším hledej ženu

Poruchy erekce však nejsou už dávno jen problémem muže. Může to být totiž právě žena, kdo o problému zjistí potřebné informace a vhodným způsobem svého partnera přiměje k návštěvě odborníka.

Nejen proto, že chce se svým mužem nadále sdílet nejen obydlí a ledničku, ale také lože, ale i z toho důvodu, že včasné vyšetření problémů s prostatou může vyloučit nebo potvrdit další vážné choroby: cukrovku, nemoci prostaty, metabolický syndrom nebo kardiovaskulární onemocnění.

