Chcete mít šťastný vztah? Nevzdávejte se tajemství a malých lží

A začíná to už ve fázi seznamování. První schůzka probíhá většinou jako pracovní pohovor. Většina z nás v touze po vysněné pozici kývá na všechny dotazy a snaží se udělat skvělý první dojem, i kdyby to znamenalo si pravdu "lehce" přizpůsobit.

"Máš ráda potápění?" "Zbožňuju ho!" (Mám panickou hrůzu z ryb). "Cestuješ často?" "Byla jsem už na tolika místech!" (Dvakrát autobusem v Chorvatsku). "Co si myslíš o současném politickém dění v Bělorusku?" "Rozhodně je to zajímavé." (Zima – to je jediné, co si mi ve spojení s tímto státem vybaví).

Nevědomost je sladká

Ten, kdo tvrdí, že nikdy nelhal, lže. Z různých důvodů a za různých okolností obarvujeme pravdu jako velikonoční vajíčka, která pak s úsměvem rozdáváme našim blízkým ve snaze se zalíbit či se vyhnout nepříjemnostem.

Nová studie, která byla provedena na prestižním Massachusetts Institute of Technology ve Spojených státech, navíc odhalila, že lžím a výmluvám se daří především v oblasti našeho milostného života. Podle jejích zjištění je totiž naprostá většina šťastných vztahů založena na lži a tajemstvích.

Proč neříkat pravdu?

Zmíněný výzkum mapoval přes pět tisíc párů z různých koutů světa. Po dobu pěti let vybraní účastníci reflektovali svá "neupřímná" jednání, kterých se dopustili na svých partnerech. Snaha vyhnout se žárlivé scéně, zbytečné hádce či dalším problémům patřila většinou k hlavním motivům, proč neříkat čistou pravdu.

"Všichni lžeme," komentuje tento fenomén doktorka Gail Salzová na serveru Today Health. "S výmysly ostatně začínáme asi kolem čtvrtého roku našeho života, když už víme, jak používat jazyk a řeč. Už jako děti tak zjišťujeme, že i drobná lež může posloužit při úniku před trestem, či naopak nám pomůže získat to, po čem toužíme."

Muži lžou, protože nemají rtěnku

K tématu se trefně vyjádřil i autor článku, který vyšel na serveru AskMen.com a snažil se vysvětlit, proč "muži prostě musí lhát". Muži to podle něj nemají snadné, pokud chtějí na svou vyvolenou zapůsobit.

"Žena chce především čestného a upřímného muže," podotýká. "Ten však zároveň musí být chytrý, mít skvělou práci a spoustu zajímavých koníčků. Když chcete ženu získat, pravda je to poslední, čím ji oslníte."

Podle něj však ženy nejsou také zcela bez viny. Už samotný make-up je jistým typem kamufláže či zastření pravdy (taková, jaká ve skutečnosti po ránu je). Muži tak údajně musí lhát, protože nemají rtěnku.