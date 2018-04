Lze vráskám plně předcházet? Ne, ale můžete je účinně korigovat

Stárnutí je sice přirozený a nezvratný proces, se kterým je nutno se smířit, ovšem lze také zpomalit a vrásky odsunout na pozdější dobu. Správně zvolená a především pravidelná péče dokáže divy a v mnohých případech i lehce pozměnit chod času.

Vědci zahalení do bílých plášťů neustále a velmi usilovně hledají pověstný elixír mládí, jejich výzkumy přinášejí každou chvilku převratné novinky. Ne všechny ovšem skutečně fungují, jde hlavně o individuální potřeby každé pokožky. Mnohdy stačí málo, i drobné změny dokáží často divy.

Lze vráskám vůbec plně předcházet? Odpověď zní zcela jasně - ne! I když omezíte obličejovou mimiku, která stojí za hlavními linkami v tváři, nemáte vyhráno. Svou významnou roli hraje také čas strávený na slunci (i tom nepřímém), celkový životní styl, strava, kouření a z třiceti procent také geny. Stačí se podívat na ženy v rodině a hned vám bude jasné, jak na tom s kvalitou pleti a "náchylnosti“ k vráskám jste.

Stručně řečeno, bez cigaret, s dostatečným ochranným faktorem v pleťovém krému, se slunečnými brýlemi a slušivým kloboukem se rýhám vzdoruje mnohem účinněji. Svou roli hraje také spánek. Jeho dostatek a kvalita ovlivňuje celkovou energii, náladu a samozřejmě i vzhled. A o vypitém alkoholu nemluvě, ten značně vysušuje celý organizmus, pleť nevyjímaje.

Zaměřte se na složení a sledujte novinky

Mějte ale na paměti, že pár drobných linek k přirozenému vzhledu patří. Kosmetické přípravky mají především funkci preventivní a ochrannou, větší změny než povrchové od nich ale nečekejte. Krémy a séra si poradí s nedostatkem hydratace jen ve vrchní vrstvě kůže, dodají potřebné látky a zároveň ochrání před slunečními paprsky.

Při výběru pleťové péče se zaměřte především na složení. Krémy s obsahem retinolu, vitaminů C a E, s kofeinem, s výtažky z melounů, bambusu či borovic a kyselinami svou roli v boji proti předčasnému stárnutí sehrají lépe než ty bez těchto ingrediencí. Vyplatí se také sledovat novinky, které se na trhu objevují. Bývají mnohem účinnější než osvědčená klasika, kterou se mažete již několik let.

Při honbě za mladistvým vzhledem se ale neomezujte pouze na vrásky, stejně důležitá je jednotná barva a jemný povrch pleti. Hladká pokožka odráží lépe světlo, a tak působí svěže, odpočatě a mladě. Drobné barevné nedokonalosti se časem mohou změnit vlivem hormonů v pigmentové skvrny, které se automaticky spojují se stářím. Zde fungují lépe séra než krémy, ideální je ovšem jejich vzájemná kombinace, ta slibuje rychlejší a intenzivnější výsledky.

Stárnutí oddálí korektivní dermatologie

Vedle kosmetiky se v boji proti vráskám osvědčila korektivní dermatologie, zde však budete muset sáhnout hlouběji do peněženky. Pod rukama šikovného kožního lékaře pracujícího s novými technikami, přístroji a látkami, lze skutečně omládnout o několik let. Velmi oblíbené jsou lasery, chemické peelingy, jimi to však nekončí.

Tyto zákroky prováděné rukou zkušeného dermatologa si poradí s ledasčím, od prvních vrásek, po věkem propadlé tváře. Pokud začnete ve správné chvíli, která se u každé ženy liší, dokáží oddálit stárnutí o značný kus, stejně jako potřebu chirurgických zásahů.

Novoroční novinkou je tzv. tekutý facelift - vypnutí obličeje. Jedná se o kombinaci oblíbeného botoxu, kyseliny hyaluronové různé hustoty a chemického peelingu. "Tekutý facelift jednoznačně řadím k těm preventivním zákrokům, které spolehlivě oddálí postupující známky stárnutí a udrží svěží vzhled bez nutnosti vyhledat radikální pomoc u plastického chirurga," popisuje výhody metody doktorka Yvonne Bergerová z pražské BcD Clinic. Tato metoda mění a zlepšuje kvalitu pleti a s ní i celkový vzhled. Nikoliv však s nepřirozeným výsledkem, kdy ztratíte mimiku a skončíte spíše jako karikatura sama sebe.

Omladit lze i vlastní plazmou

Na aktivaci kolagenových vláken, které se starají o pružnost kůže, se zaměřuje i další novinka. Přístroj Thermage zlepšuje elasticitu pokožky s pomocí radiofrekvenční energie, zvýšením teploty ve spodních vrstvách kůže aktivuje a stimuluje buňky k vyššímu výkonu. Ten s postupem věku přirozeně klesá, kolagen se uvolňuje, a tak dochází k nechtěným změnám ve tváři.

Doktorka Věra Terzijská dokonce hovoří o této metodě jako o účinné prevenci. "Mám pacientku, která v 55 letech výrazně zhubla. Obávala se, že kůže na obličeji povolí, prohloubí se vrásky i kruhy pod očima. V průběhu hubnutí absolvovala ošetření Thermage a pokožka není povolená, kontury tváří jsou pevné a pleť napjatá.“

Pokud nedůvěřujete přístrojům a netoužíte po jedech v kůži, lékaři nabízejí ještě jednu možnost - omlazení pleti vlastní plazmou. "Jedná se v podstatě o vitaminový koktejl, který se mezoterapií vpraví přímo do kůže. Tím dojde k nastartování regeneračních procesů a zároveň se zpomalí další proces stárnutí," vysvětluje primářka dermatologické kliniky Asklepion Hana Smutková.

Ať již se vydáte jakoukoliv cestou za svěží tváří, pamatujte, že nic se nemá přehánět. Vrásky a drobné linky představují výjimečné chvíle v životě, spoustu vzpomínek a dodávají obličeji jedinečný vzhled a osobitý ráz.