Lyžování s Krakonošem, rodinný veletrh i venkovská idyla

S Krakonošem do maškarního reje

V lyžařském areálu v Černém Dole se chystá další ročník tradičního maškarního reje na lyžích, který pořádá Spolek Krakonoš Černý Důl. Rej začíná tradičním příjezdem Krakonoše a jeho družiny, a pokračuje soutěžemi o ceny, jako jsou Sjezd na čemkoliv nebo Nejlepší maska dětí i dospělých. Mimo těchto tradičních si můžete vyzkoušet skok s kufrem, běh s rohačkama a nebo hod polenem. Přijďte pobejt! Více ZDE.

O víkendu na venkov

Víte, že v interiéru hradu Červený Újezd se nachází rozsáhlé muzeum českého venkova? Tato stálá expozice zahrnuje na 4000 exponátů pocházejících z celé České republiky i sousedního Slovenska a ukazuje každodenní venkovský život v období od 17. do počátku 20. století. Při prohlídce navštívíte dílny tradičních řemesel, kováře, mlynáře, pekaře, řezbáře nebo třeba řezníka, či švece, obytné světničky z různých krajů,Podkrkonoší, Chodsko, a další, vybavené malovaným nábytkem, selskými kroji, lidovými nástroji. Navíc o tomto víkendu můžete vidět a zdarma ochutnat buchty z kachlové pece. Více ZDE.

Sjezdovku Horal ovládne tradiční Maškarní lyžovačka

Zimní sezóna ve Ski areálu Razula vrcholí, a tak si přijďte s dětmi v neděli zablbnout na tradiční Maškarní lyžovačku. Stejně jako v minulých letech i tentokrát budou mít malí lyžaři, kteří dorazí v maskách, lyžování zdarma. Pro děti budou také připraveny různé hry a soutěže o ceny. Zpestřením budou ukázky psích spřežení. Vlekaři navíc připravují speciálně vyzdobenou trať plnou rekvizit a sladkostí, které mohou malí lyžaři během jízdy sbírat. Uskuteční se i soutěže o nejhezčí či nejoriginálnější masku. A nudit se nebudou ani rodiče. Bude se grilovat, na sjezdovce Horal můžete s dětmi završit celodenní zábavu snowtubingem a nebo vyrazit za vodními radovánkami do termálních bazénů. Více ZDE.

Vše pro dítě pod jednou střechou

Jen jednou za rok se brněnské výstaviště otevírá návštěvníkům všech věkových kategorií , a to když zde probíhá veletrh PRODÍTĚ. Od 8. do 11. března spolu s ním na brněnském výstavišti najdete také veletrh hraček, her a modelů ITEA BRNO a populární výstavu RYBAŘENÍ. Děti do šesti let mají vstup zdarma, ale na své si přijde opravdu celá rodina. Malí návštěvníci budou nadšení z doprovodného programu Dětský svět, kde je čeká třeba sběratelská burza oblíbených figurek z čokoládových vajíček, veselé písničky Zory Jandově, vystoupení dívčí skupiny 5Angels nebo pohádka Šípková Růženka v provedení Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila. A co zde můžete okouknout? Od kočárků, přes auto- a cyklosedačky, kosmetiku, výživu, až po oblečení, obuv či literaturu se zaměřením na dítě. Po celý víkend na veletrhu funguje dětský koutek s bezplatným hlídání dětí od 3 let, přebalovací koutek, poradna pro maminky, kolotoč a další atrakce. Více ZDE.