Lyžařský maraton s Davidem Vávrou aneb jak si dát po 50 do těla a nezhynout

Marcialonga se koná v neděli 31. 1. 2010. Závod se jede na 70 km klasickou technikou údolím Val di Fassa a Val di Fiemme v Dolomitech italského Trentina.

Start je v Moeně v nadmořské výšce 1 184m a prvních 18 km se prakticky stále stoupá až do Canazei ve výšce 1 465m. Tam se závodníci otáčejí a jedou zpět, téměř až do cíle stále mírně z kopce. V Molině, šest kilometrů před cílem, trať klesne dokonce až do 857 metrů nad mořem. Teprve posledních cca 2,5 km do cíle v Cavalese – 1 000 m.n.m. se jede hodně do kopce.

Marcialonga je specifická tím, že se ze 70 až 80 % jede pomocí soupažů. Trénink musí být proto hodně zaměřen na posilování horní poloviny těla, hlavně paží.

