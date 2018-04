Lymeská borelióza

Původcem choroby je bakterie Borrelia burgdorferi, tuto bakterii roznášejí klíšťata, při sání krve se bakterie dostane do krve napadeného člověka.

Jaké má borelióza příznaky?

Prvním příznakem je tzv. erythema migrans, jde o červený kruh s bílým výbledem uprostřed, který se objeví v místě, kde bylo infikované klíště přisáto. Tato skvrna má nejméně 5cm v průměru a lze ji pozorovat za několik dnů i týdnů po napadení klíštětem. Erythema migrans provází horečka, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů a únava. Tyto příznaky většinou během několika dnů až týdnů vymizí.

Po několika týdnech se asi u 60% pacientů, kteří nebyli léčeni antibiotiky, objeví příznaky artritidy, tj. bolestivé a oteklé klouby, nejčastěji postiženým kloubem je koleno. Příznaky většinou do několika měsíců odezní, avšak u 10 až 20% pacientů artritida trvá.

Lymská borelióza může též postihnout nervový systém, zapříčinit meningitidu (ztuhlý krk a velmi silné bolesti hlavy) nebo Bellovu obrnu (obrna lícního nervu), slabost končetin a poruchu koordinace. Dalšími příznaky mohou být poruchy paměti, obtížná koncentrace, změny nálady a poruchy spánku. Poruchy nervového systému se rozvíjejí až po mnoha týdnech, měsících i letech po neléčené infekci, většinou dochází k jejich úplné úzdravě.



Srdeční potíže, jako je nepravidelný srdeční rytmus, zpomalení srdeční frekvence, které mohou být provázeny závratěmi a dušností. I tyto příznaky jeví tendenci ke spontánní úzdravě. Dále se může objevit oční zánět, hepatitida a velmi silná únava.

Koho se tato nemoc týká?

Lymeskou boreliózu může dostat každý, kdo přijde do styku s infikovaným hmyzem.

Prevence a léčba:

Po každé návštěvě lesa se důkladně prohlédněte, jestli jsem si nepřinesli klíště. Klíště je nutno, co nejdříve odstranit, k tomu rozhodně nepoužívejte žádné mastné látky (klíště by mohlo při dušení vypustit do rány celý obsah svého těla, tj. i s infekcí). Rázným otočením proti směru hodinových ručiček nebo pomocí pinzety lze klíště většinou snadnou vytáhnout. Místo vpichu desinfikujeme. Pro manipulaci s klíštětem je dobré použít rukavice, nebo si alespoň potom pořádně umýt ruce.



Proti borelióze zatím vakcína neexistuje. V časných stádiích může být choroba vyléčena pomocí antibiotik, ve vážnějších případech jsou antibiotika podávána přímo do žíly. Pokud postižení srdce přetrvává, pacienti dostávají kortikoidy a nebo dočasný kardiostimulátor.