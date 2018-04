Je krásná, plakala dcera. Účet za proměnu vyšplhal k půl milionu

V první části proměny si Marie užívala relaxační masáže, péči kadeřníků a vizážistky, nyní jsme Marii oblékli do luxusního oblečení a doplňků od světoznámých módních návrhářů.

Nový účes a elegantní líčení podtrhují krásnou tvář sympatické servírky z Velichovek. Také nová garderóba čtenářce evidentně zvýšila sebevědomí, a tak jí pózování pro fotografa nečinilo žádné problémy.

Marie v soukromém životě preferuje sportovní styl, především pak džíny a trička. Ostatně v tomto oblečení na proměnu i dorazila. "Nemám ráda usedlé věci," svěřila se.

Neutrální základ

Marie si oblékla tělové úpletové šaty, Maison Martin Margiela; tmavě zelené lodičky, Gianvito Rossi; kabelka z kolekce Ralph Lauren Collection; hnědý klobouk z králičí srsti, Jane Bond. Vše za 108 134 korun.

Jako první si Marie vyzkoušela jednoduché úpletové šaty s rolákem v tělovém odstínu z podzimní kolekce Maison Martin Margiela, tajemného módního domu, o kterém v příštích měsících a týdnech ještě hodně uslyšíme v souvislosti s chystanou limitovanou řadou (Více o kolekci čtěte zde).



Béžová představuje jednu z neutrálních, tedy snadno kombinovatelných barev. Stylistka pro Marii vybrala hřejivé odstíny zelené a hnědé a celkově podtrhla dramatický účes a nový, výraznější styl líčení proměněné čtenářky.

Spodní lem šatů sahá několik centimetrů pod kolena, což je další z nových módních trendů. "Pozor, u této délky nezapomínejte na podpatky," varuje Cindy Kerberová, stylistka a módní redaktorka. "Je nutné opticky prodloužit lýtka, s plochou podrážkou budete zbytečně vypadat menší a vaše nohy se na první pohled o notný kus zkrátí. Vyšší podpatek představuje absolutní nutnost u midi délek."

Jako kabelka na denní nošení se pro nadcházející měsíce výrazně prosazuje tzv. doktorská brašna. Tu oceníte pro její praktičnost i méně okoukaný tvar.

Nově na kožešiny

Marie má na sobě norkovou kožešinu, Marco Varni; černé kalhoty, Emilio Pucci; černé lodičky, Gianvito Rossi; náhrdelník s onyxem, Rosantica; trilby klobouk z králičí plsti, Jane Bond. Vše za 115 619 korun.

Na pánskou notu hraje druhý styling z úzkých smokingových kalhot, norkové vesty s krátkými rukávy Varni Furs a pánského klobouku. Kožešiny se tradičně řadí mezi pilíře podzimních a zimních trendů.



V případě Marie padla volba na luxusní vestu s krátkým rukávem, kterou stačí doladit jednoduchými kousky. Lze ji nosit na holé tělo, s lehkou halenkou i přes svetr.

Výrazným doplňkem u tohoto vzhledu je pánský tzv. trilby klobouk z nové kolekce Jane Bond. "Mám moc ráda klobouky, ale na malém městě se je stydím nosit," svěřila se Marie. Přitom je vyloženě kloboukový typ, sluší jí drobné modely i nepřehlédnutelné širáky.

Zralé víno

Marie si oblékla vínový sametový kalhotový kostým, Emilio Pucci; černé body, Maison Martin Margiela; modré lodičky s mašlí, Viktor&Rolf; náramek, Emilio Pucci; modro-zelený náhrdelník s jadeitem, Rosantica. Vše za 105 510 korun.

Temně rudý odstín vyzrálého vína se pro nadcházející sezonu podzim - zima 2012/2013 stává novou základní barvou moderního šatníku. Pro Marii vybrala stylistka vysoce elegantní sametový kalhotový kostým od Emilia Pucciho, čímž propojila dva výrazné trendy - barevnost a pánský styl.



"Nebojte se kombinovat různé barvy doplňků. V případě Marie jsem vybrala výrazné modré lodičky s odepínací mašlí, modro-zelený náhrdelník a masivní náramek, který barevně propojuje kostým s doplňky," říká stylistka.

Skvěle padnoucí kalhotový kostým z luxusního materiálu směle nahradí i koktejlové šaty do společnosti. Na podzim nemusíte na večírky a společenská setkání pouze v sukních, jen se stejně jako Marie držte ženského líčení a podpatků.

Černočerné drama

Marie má na sobě černý kabát s rukávy z lišky, hedvábnou halenku, černé smokingové kalhoty, vše Emilio Pucci; kozačky, Gianvito Rossi; čelenku s flitry, Jane Bond. Vše za 127 994 korun.

Jako čtvrtý trend si čtenářka vyzkoušela černou od hlavy k patě. Dramatičnost vzhledu umocnila jemná hra textur, kontrast matu a lesku. Úzké černé smokingové kalhoty použila stylistka jako běžný denní kousek a zkombinovala je s vysokými botami, čímž vytvořila jasný protipól romantické halence z lehkého, transparentního hedvábí.



Středobodem posledního stylingu se stal střihově velmi jednoduchý kabát s výraznými rukávy z lišky ve stylu 60. let od Pucciho. Androgynní vzhled, další z hlavních trendů podzimní sezony, doplnila čelenka ve vlasech s květinovými motivy a výrazně nalíčená ústa.

Celkový účet Oblečení a doplňky - 457 257 korun

Styling - 4 500 korun

Střih - 1 200 korun

Barva vlasů - 1 800 korun

Líčení - 1 000 korun

Relaxační rituál - 5 695 korun Celková cena: 471 452 korun

"Podzimní trendy všeobecně spadají do kategorie super luxusní, elegantní a šik. I když se, stejně jako paní Marie, oblečete od hlavy k patě do drahého oblečení a doplňků, neznamená to dávat na odiv loga se známými jmény," vysvětluje stylistka.

"Oblékat se luxusně neznamená křičet do světa - dívejte se, jakou značku dneska mám na sobě. Skutečná elegance a umění být šik se má odehrávat v decentní rovině vytříbeného vkusu."

Hodnota oblečení a doplňků, které si Marie v butiku Obsession a Obsession II. oblékla, se vyšplhala do závratných výšek. Nikde však nezahlédnete křiklavě výrazné logo či přemíru třpytu a lesku. Cílem bylo ukázat, že velmi luxusní vzhled od hlavy k patě nemusí automaticky postrádat originální eleganci a svěží šmrnc.

A co na proměnu své maminky říká dcera Šárka, která přihlášku do redakce poslala? Při prvním setkání po proměně ji nejprve nepoznala a vzápětí došlo na slzy štěstí u obou dam. "Maminka je opravdu krásná, strašně jí to sluší," zhodnotila celkový výsledek. "Až přijedeme domů, všichni si budou myslet, že máme novou maminku. Děkuju moc."

Poděkování patří butiku Obsession a Obsession II. v pražské Maislově ulici za zapůjčení oblečení a doplňků a poskytnutí prostoru k focení.

Poděkování patří i týmu kadeřnického salonu Toni&Guy i za nabídku pro čtenářky, které pokud přijdou s tímto vytištěným článkem do salonu v pražské Dlouhé ulici č.13, dostanou slevu ve výši 300 korun na kadeřnické služby.

O líčení se postarala Lucie Janoušková.

Děkujeme asijským lázním Planet Zen za poskytnutí relaxačního a detoxikačního rituálu Zenforia Detox.

Líbí se vám luxusní proměna paní Marie? Líbí se vám luxusní proměna paní Marie?