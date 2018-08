Luxusní kabelky jako investice. Které opravdu stojí za to?

Funguje to podobně jako s drahými šperky nebo uměleckými díly; ostatně kabelky jsou tak trochu od obojího. Jde o to vybrat si kvalitní, krásný a nadčasový kousek, za který sice zaplatíte nemalou sumu, stane se ovšem rodinným pokladem. A cena jen poroste.



„Chcete-li si pořídit kabelku, která se opravdu zhodnotí, mám pro vás jedinou radu. Investujte do svaté trojice: Chanel, Louis Vuitton, Hermès,“ poradila magazínu Who What Wear Emily Dangová, spoluzakladatelka prodejního webu SnobSwap. „Hodnota luxusních kabelek bývá často proměnlivá, ale určité modely právě od těchto tří ikonických značek se u nás dlouhodobě vykupují za ty nejvyšší ceny,“ shrnula svou zkušenost.

Trojice francouzských kabelkových model proslula vynikající kvalitou materiálů i šití. A také tím, že neberou ohled na pomíjivé trendy, spíš na styl, který – jak říkával už designér Yves Saint Laurent – je na rozdíl od módy věčný. Kabelky, do kterých stojí za to investovat, se však najdou také u dalších značek. Prohlédněte si ty nejelitnější kousky, ze kterých si vybírají i světové celebrity.