Luxusní dárek na Valentýna: rozvod!

Programový ředitel Jay Nunley tvrdí, že Valentýn není jen o srdíčkách a kytičkách, ale může mít i temnější stránku. Leckdo může v romantické náladě ztratit hlavu a požádat o ruku toho nepravého. Výsledek?

"Možná máte doma někoho, koho nesnášíte a celý den se prostě nemůžete vystát," odpovídá Rock 105. Až do čtyř hodin odpoledne tedy stanice přijímá žádosti o rozvod zadarmo a v pět hodin se koná slosování. Jak uvádí agentura AP, jde o skutečný rozvod, takže zájemci by měli uvážit, zda to myslí opravdu vážně.

Jay Nunley také varuje, že lidé, kteří očekávají dlouhý a složitý proces, by si měli najmout právníka, protože Rock 105 zaplatí jen poměrně jednoduché rozvodové řízení. Vlastní žádost o rozvod si vezme na starosti charlestonský právník Rusty Webb.

Nunley k celému nápadu dodává: "Samozřejmě bychom také mohli rozdávat lístky na koncert, a to také občas děláme, ale takový lístek vás potěší jen na chvilku. Tohle je příležitost, jak někoho potěšit na celý zbytek života."