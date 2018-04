Luxus zlákal davy, módní molo ale nabídlo napodobeniny

ROZSÁHLÁ FOTOGALERIE Z PŘEHLÍDEK

Prague Fashion Weekend nebyl zaměřený čistě na komerci a úspěšný obchod, organizátoři dali šanci také mladým návrhářům, kteří by si jinak přehlídku pro velký počet diváků mohli dovolit jen těžko. Proto počiny tohoto typu neodmyslitelně patří k fungujícímu módnímu trhu.





Spojení nového ducha a svěží odvahy se zavedenou tradicí a vyžadovanou klasikou se během těchto dnů ukázalo jako velmi šťastné, což potvrzují i informace ze zákulisí.

"Nadšení a spokojenost panuje na obou stranách," říká Milada Karasová, hlavní organizátorka Prague Fashion Weekendu. Obchody v Pařížské se plní zákazníky, kteří by si jindy do takto luxusních módních "stánků" netroufali vstoupit. Tvůrci mají jedinečnou možnost oslovit širokou veřejnost a dostávají tak módu do ulic. Účel akce plní svou funkci.





Na rozdíl od prvního dne, který z valné většiny obsadila tvorba českých návrhářek se stálou klientelou a často konzervativním přístupem k odívání, druhý den patřil fantazii, kreativitě a uvolněnému stylu.

Soutěž mladých talentů o cenu New Fresh Style ukázala, že se o novou generaci módní designérů nemusíme bát, čerstvé tváře mají dostatek nápadů, odvahy a především vlastní vizi, kudy se má česká a slovenská móda ubírat.

Mladé ženy převálcovaly své kolegy

Devět kolekcí doposud neznámých návrhářů se dočkalo zasloužené pozornosti. Gejzír barev a odvážné použití mnohdy netradičních materiálů rozzářil Pařížskou ulici jako bláznivě opulentní ohňostroj. Výběr tvůrců rozhodně nebyl náhodný, odborná porota v čele s módní návrhářkou Liběnou Rochovou a fotografem Robertem Vanem měla z čeho vybírat a dala prostor a velkou pracovní příležitost skutečným talentům z Čech i ze Slovenska. Sedmi zástupkyním něžného pohlaví na přehlídkovém molu pod širým nebem konkurovali dva zástupci mužské avantgardy.

Bronislava Brůčková, Michala Bětíková & Anna Marešková, Lubomír Valdhans, Josefína Bakošová, Zuzana Strouhalová, Markéta Martišková, Anna Kolínská, Martin Hrča a Zuzana Veselá sebrali veškerý svůj um, talent i odvahu a předstoupili před laické publikum a odbornou porotu.





Hned na první pohled byla patrná řemeslná dovednost jednotlivých tvůrců, i to, kdo z nich vládne jasnou vizí, představou, kam směřuje, co chce prezentovat a jak chce být vnímán veřejností.

Z celého bloku devíti prezentací v kladném smyslu výrazně vyniklo představení Markéty Martiškové a společná kolekce Michaly Bětíkové a Anny Mareškové. Všechny tři mladé ženy na plné čáře převálcovaly své kolegy, a to nejen nápady, ale také volbou materiálů a dobrým řemeslným zpracováním. Právě odbyté zpracování je všeobecným nešvarem české módní scény.

Cenu New Fresh Style Awards si z rukou Liběny Rochové zaslouženě převzala Markéta Martišková za svou odvážnou kolekci "Přetvářka", ve které uplatnila umělohmotné pláštěnky, plastové detaily na rozverných šatičkách a spoustu veselých barev.

Papírové napodobeniny na molo nepatří

Málo povedenou součástí programu byl průřez módou 20. století, ve kterém se organizátoři snažili přiblížit tvorbu nejvýznamnější návrhářů, kteří ovlivnili svět módy. Ve výčtu zcela chyběla legenda Cristobal Balenciaga, který měl na oblečení minulého století mnohem větší vliv než takový Valentino.

Těžko říci, co měla znamenat přehlídka papírových a plastový rádoby modelů značek jako Chanel, Dior, Vivienne Westwood, Valentino, Alexander McQueen a dalších. Záměr přiblížit českému publiku světovou módu a svět haute couture se opravdu nepovedl. Papírové a umělohmotné napodobeniny pochybné kvality na přehlídkové molo v žádném případě nepatří.





Recenzi vítězné kolekce Přetvářka a rozhovor s její autorkou Markétou Martiškovou připravujeme.