Luxus nepřekryl přirozený půvab, chválí stylistka nevěstu Vaidišovou

Návrhářka Vera Wang Jednašedesátiletá Newyorčanka Vera Wang se ve světě módy prosadila právě díky krásným svatebním róbám, již 20 let si u ní nechávají šít bohaté a slavné nevěsty jako například Victorie Beckhamová, zpěvačky Mariah Carey, Avril Lavigne, herečky Jennifer Lopezová, Jessica Simpsonová, Uma Thurmanová, Kate Hudsonová nebo dcera miliardáře Ivanka Trumpová. Ceny za svatební toaletu se v přepočtu pohybují od 40 do 180 tisíc.

Nevěstin decentně zdobený korzet v kombinaci s bohatě nabíranou sukní a jednoduchým závojem přesně sedí k image slavné sportovkyně.

Nápaditý pásek podtrhl dokonalé křivky, bez toho, aby nějak narušil celkový decentně elegantní vzhled. Nicole se tak pro obřad v katedrále sv. Víta proměnila v princeznu, aniž by přitom působila křečovitě a nepřirozeně. Delikátní odstín šampaňského ladí s opálenou pokožkou a ladí i s chladným růžovým tónem svatební kytice.

Decentní líčení a přirozený účes korunoval celkový vzhled, kterému není co vytknout.

Tím, že se Nicole svěřila do rukou právě Wang, udělala skvělé rozhodnutí. Nonšalantní luxus, který nikterak nepřebíjí osobnost nevěsty, je přesně to, co bych u slavné krásky čekala.

I Radek Štěpánek vsadil na luxusní klasiku v podobě perfektně střiženého černého obleku italské značky Ermenegildo Zegna a bílé košile. Nevšedně působí originální kravata od Beaty Rajské, která oživuje ženichův tradiční vzhled.

Trochu mě na celkovém dojmu ruší nešťastně připevněná bílá růže na klopě, ta nebyla nutná s ohledem na zmiňovanou vázanku.