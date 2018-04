Lupénku nevyléčíte, ale boj s ní nevzdávejte. Změňte svůj životní styl

Lupénka neboli psoriáza většinou postihuje lidi od 20 do 60 let, více ženy než muže. V asi patnácti procentech se objevuje už u dětí do deseti let věku. Z 60 procent je choroba dědičná, v ostatních případech souvisí se sníženou imunitou.

Pokud také trpíte lupénkou, je dobré nespoléhat se pouze na mastičky a další léky. Začít byste měli především u sebe. Změnit svůj životní styl.

Fakta o lupénce Lupénka, neboli psoriáza, je nepříjemné autoimunitní onemocnění kůže. Na určitých místech těla se obnovuje mnohem rychleji, než je přirozené, a vytváří odlupující se šupiny. U pacientů s těžkou formou lupénky lékaři často diagnostikují depresi. Nemoc, byť není nakažlivá, omezuje jejich život.

"Zdravý životní styl pomůže nejen lépe vycházet s nemocí a omezit její dopad na kvalitu vašeho života, ale i omezit vznik jiných onemocnění, jako jsou například nemoci srdce a cév nebo cukrovka," uvádí odborný server revmaticke-nemoci.cz.

Zbavte se stresu

Pětašedesátiletý Josef trpí lupénkou už více než čtyřicet let. "Poprvé se u mě objevila na vysoké škole, když jsem měl před zkouškami," svěřil se OnaDnes.cz.

Podobně je na tom jeho šestatřicetiletý syn Martin, kterému lupénka vyskočila na těle v době, kdy začal podnikat a musel sehnat dostatek peněz na hypotéku, leasing na auto, další poplatky a samozřejmě na běžný život jeho rodiny.

Právě stres se podle některých teorií podílí na vzniku lupénky a nejspíš i na momentálním zhoršení choroby. Svou roli ale hrají i geny.

"Většina z nás se nemůže ve svém životě stresu zcela vyhnout, existuje ale řada metod, díky nimž ho lze zvládnout. Někomu pomáhá sport, jiným jóga, tai-chi, pilates nebo meditace. Také už jen při pouhém rozhovoru s někým, komu věříme, se nám může ulevit," upozornil odborný server.

Netloustněte

Snížit váhu na přijatelnou úroveň, respektive si ji udržovat ve svém doporučeném rozmezí, je základní prevencí. Nadváha může výrazně ztížit péči o pokožku a zhoršit vyrážku, a to nejen v kožních záhybech.

Výzkumy přitom ukazují, že mnoho pacientů s lupénkou žije sedavým způsobem života. Moc se nehýbají. To je i případ už zmiňovaného podnikatele Martina.

"Jsem grafik, u počítače trávím dlouhé hodiny. Ale nemůžu si dovolit zakázky odmítnout, protože by se klient už třeba nikdy nevrátil," řekl Martin OnaDnes.cz.

Nekuřte, nepijte

U kouření a alkoholu platí prakticky to samé jako u hmotnosti. Člověk s lupénkou (ale samozřejmě i bez ní, pokud nechce riskovat vážné zdravotní potíže včetně rakoviny) by si neměl zapálit. Některé studie navíc dokládají, že kuřáci jsou vystaveni zvýšenému riziku rozvoje tohoto onemocnění.

U alkoholu se rovněž vyplatí střídmost. Nadměrná konzumace zvyšuje riziko onemocnění lupénkou, a pokud už touto chorobou trpíte, měli byste v ideálním případě alkohol úplně vyškrtnout.

Snižte cholesterol

Lékaři také upozorňují, že mnoho pacientů s chronickou lupénkou má zároveň vysoký cholesterol nebo zvýšenou hladinu "nezdravých" tuků v krvi.

Pokud tedy máte lupénku, pokuste se oboje snížit. Například vhodnou dietou, pohybem, případně i léky. Pomůže vám to při potlačování lupénky.