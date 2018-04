Za lupénku se nejdřív styděla a skrývala ji, teď se věnuje modelingu

„Nejdříve se objevily malé červené flíčky na kotnících. Bylo to v době, kdy mi bylo třináct let a zemřel mi otec. Bylo to pro mě velmi těžké období. A ten obrovský stres zřejmě nemoc vyvolal. Celý svět se mi rozpadl na kousky,“ prozradila Giorgia v rozhovoru pro britský server Daily Mail.

Zpočátku se nemoc se snažila ukrývat před spolužáky, kteří by si z ní utahovali. Lupénka se ale brzy rozšířila po celém těle. I když nosila kalhoty a trika s dlouhým rukávem, stejně byla lupénka vidět.

„Lidi se na mě dívali a báli se mě dotknout, protože si mysleli, že mám nějakou šílenou chorobu, kterou ode mě mohou chytit. A to si myslí dodnes. Je to proto, že se o lupénce tak málo mezi lidmi ví. A já bych chtěla, aby se to změnilo. Jsme normální lidé, není na nás nic špatného a naše nemoc není nakažlivá,“ sdělila Giorgia, která už je se svou nemocí smířená.

Dříve tomu tak ale nebylo. Bála se podívat do zrcadla, aby se nemusela koukat na červené fleky. V jednu dobu se jí nemoc totiž natolik zhoršila, že měla postiženou kůži na 97 procentech těla.



Už 12 let se snaží lékaři najít pro Giorgii vhodný lék. Vystřídala nejrůznější krémy a preparáty, ale nic z toho nepomáhalo na delší dobu. Účinek byl pokaždé krátkodobý a lupénka se opět vrátila, v jejím případě se totiž bude vracet neustále. Stačí jen větší stres nebo oslabená imunita.

„Teď už nebojuji, jsem s tím smířená a jsem konečně šťastná. Už se nestydím a chci jen pomoci ostatním lidem se stejným problémem. Chci jim ukázat, že v jejich slabině je vlastně síla,“ pokračovala.

Proto se začala fotit s odhaleným tělem, aby lidem ukázala, že není třeba se stydět. Díky tomu si jí všimly módní značky a dnes se příležitostně živí i jako modelka. „Jsme takoví, jací jsme. A neměli bychom se za to stydět,“ dodala.