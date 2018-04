Lukáš Pavlásek: Po urážkách na můj tanec chci natruc postoupit dál

„Urážka celé StarDance, dehonestace kultivovaného pořadu.“ „Drží Česká televize Pavláska ve StarDance podvodem?“ To jsou vzkazy, které na adresu komika chodí. Jak se vůbec žije s tím, když o sobě člověk čte komentáře a vzkazy plné nenávisti?

„Je nad mé chápání, že zábavný televizní pořad někoho vyprovokuje k takovým emocím. Že dokáže některé lidi přimět, aby se takto vyjadřovali. Ale jestli někdo nechápe rozdíl mezi zábavným tanečním pořadem a sportovním tanečním pořadem, co na to říct?“ říká Pavlásek v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.

Soutěžení ve StarDance mu televize nabízela už dříve, ale odmítl, protože se mu soutěži nechtělo věnovat hodně času. Letos paradoxně kývl, i když času má ještě méně než předtím. Netušil, že tréninky budou náročné a dlouhé, ale hlavně ho nenapadlo, že letošní ročník soutěže bude patřit jemu, ať už v tom negativním nebo kladném slova smyslu. Urážky týkající se jeho nemotorných pohybů ho však motivují.

„Když někdo o mně napíše něco hnusného, tak si říkám, že stojí za to naštvat ho ještě víc. Že bych se natruc chtěl ve StarDance dostat co nejdál, až do finále, abych podráždil tyhle strážce dobrého vkusu,“ prohlásil.

Jeho kolegové ze soutěže tvrdí, že trénuje poctivě a legraci si ze soutěže nedělá, jak si mnozí diváci myslí. Proč tedy vlastně s účastí v soutěži souhlasil, když sám o sobě ví, že dobrý tanečník není? Je to prosté, chtěl se tančit naučit. „Abych tančil jako Travolta,“ dodal.

Lukáše Pavláska podpořil jeho kolega ze soutěže Radek Banga:

