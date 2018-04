Lucie Bílá háčkuje obrazy. Když chci párat, partner odchází, tvrdí

Kdo vás učil háčkovat?

Maminka. Mám pocit, že už jsem se s háčkem v jedné ruce narodila. Ve druhé jsem pak držela mikrofon.

Kdy vás tato záliba vůbec chytla?

Od malinka jsem šila, pořád jsem něco motala rukama. Navíc mě to vždycky uklidňovalo. Já jsem Beran a my potřebujeme občas vypnout hlavu. Vím, že to není zrovna sexy, ale je to fajn.

Co vás přimělo začít své výtvory dražit?

Až díky spolupráci s ING pojišťovnou a jejich projektem pojištění pro ženy For You. Hledala jsem, jak bych mohla pomoct, a napadlo mě, že svého koníčka s nimi propojím a uděláme dražbu.

Dražba obrazů Lucie Bílá věnovala tři háčkované obrazy do charitativní dražby, která proběhne v pondělí 22. dubna 2013 na OnaDnes.cz. Výtěžek půjde na vybraný projekt For You pojištění pro ženy od ING pojišťovny.

Proč se věnuje dobročinnosti?

Chtěla bych být platná i jinak než jen "kvičením".

Jak dlouho vám trvá uháčkovat takový obraz?

Velký obraz, který mám pro dražbu For You ING pojišťovny, mi trval měsíc.

Kde berete čas na svého koníčka?

Štrikuju pořád. O přestávkách, před představením, po koncertě, cestou na vystoupení. Jelikož neřídím, nechci v autě ztrácet čas. Do Bratislavy to máte tři hodiny a to jsou dva motýli.

Háčkujete místo relaxu či koncentrace?

Ruční práce vnímám jako veliký symbol. Když máte peníze, můžete dárek koupit, ale jestli má nějaký dar opravdu význam, tak ten, který děláte sám, kterému věnujete čas. Čas je pro nás vůbec to nejdražší, co máme.

Volno, nicnedělání, ta slova asi neznáte.

Od letošního roku mám v diáři volné dva dny v týdnu - to jsem žena v domácnosti. Zjistila jsem, že mě to docela baví a že možná přidám další.

Háčkujete podle nějakých návodů, nebo si vzory vymýšlíte sama?

Mám spoustu knih s návody na šperky, hračky, květinky, dečky, svetříky. Když už to někdo hezky vymyslel, tak to jen udělám podle návodu. Lidi mi také posílají své výtvory a já štrikuju podle nich.

Háčkujete si i něco sama pro sebe a rodinu?

Synovi bylo osmnáct, tak jsem mu uháčkovala autíčko. Chtěl auto, tak ho má.

Lucie Bílá na Jarmarku Přijďte na 8. Jarmark OnaDnes.cz v sobotu 6. dubna od 8:30 do 16 hodin do Křižíkových pavilonů B a C na pražském Výstavišti. Háčkované obrazy Lucie Bílé zde budou vystaveny. Více informací čtěte zde.

Kterého svého výtvoru si nejvíc ceníte?

Mám moc ráda anděla - amora, kterého jsem si udělala pro sebe, pak pro maminku a ten třetí vydělal v loňské charitativní dražbě 200 tisíc korun.

Baví vás i jiné ruční práce?

Moc ráda šiju medvědy. Abych si to užila, tak je nedělám na stroji, ale v ruce. Řidič se směje, když přijdu do auta s pytlem vycpávek a nastříhaných kousků. Než někam dorazíme, je medvěd na světě.

Už jste musela nějaký svůj výtvor rozpárat?

To se ví! Najednou se zarazím a vidím, že pořád dělám chyby. A pak pářu. Nejhůř nese párání můj partner. Jak vidí, že chci párat, jde pryč.

Jak nepřetržité háčkování snášejí vaše ruce?

Svoje ruce mám ráda. Jsem na ně citlivá, protože můj dědeček si na cirkulárce uřízl dva prsty. Moje nejhorší sny jsou o tom, že se mi něco stane a nebudu moct motat.

Máte nějaký sen týkající se ručních prací, který si toužíte splnit?

Byla bych moc ráda, kdyby mě někdo naučil paličkovat. To je jediné, co neumím a obdivuji to. Třeba až budu stará. Takže už příští týden mohu začít.