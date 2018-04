Lucie Benešová: Láká mě podnikání, penzion nebo obchůdek

Podle Lucie Benešové, která měla s bývalým partnerem Filipem Blažkem prvního syna už ve 22 letech, je výhoda začít rodit brzy.

„Žena má ještě plno času rozmyslet si, kolik vlastně chce mít dětí. Pokud začne až v nějakých pětatřiceti letech, už asi další tři nestihne. Já začala v klídečku.“ Navíc prý jako mladá maminka vnímala, že může dát synovi mnohem více síly a živočišna: „Ve čtyřiceti jste prostě už taková opatrná a zaprděná matka.“

Herečka oblíbená z mnoha seriálů také prozradila, že ji láká do budoucna i podnikání.

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Lucií Benešovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

„Hrozně mě baví budovat, zařizovat a vymýšlet, takže mě to táhne ke koupi nějaké nemovitosti, z které bychom mohli vybudovat třeba penzion. Ideálně to vidím jako rodinný podnik, kde bych se střídala já, děti, babičky... Nebo nějaký pěkný obchůdek.“

To by koneckonců perfektně doplnilo zmíněný horoskop, do kterého Benešová jednou za čas znovu nahlédne a nestačí se divit, jak přesně sedí.

„Třeba v kolonce profese tam stojí: Lucie se uplatní v uměleckém oboru jako herečka, moderátorka či zpěvačka nebo bude velmi schopná manažerka.“