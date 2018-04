Lucas a Sofie: Kdy nás navštíví máma?

Ve zprávě, kterou se MF DNES podařilo získat, konzulát setkání popisuje takto: "Děti na setkání přišly čisté, upravené a vypadaly zdravě. Na představení reagovaly mile. Úvodem se Lucas zeptal, kdy je přijede navštívit máma," píše se ve zprávě s tím, že děti uvítaly, že mohou hovořit česky a sdělit své dojmy. Jejich otec totiž mluví pouze španělsky.



Setkání s dětmi, které na začátku května musely bez rozloučení s matkou a za dramatických okolností odjet do Argentiny, potvrdila i sama konzulka Kovácsová. "Viděla jsem je i jejich otce. Předala jsem jim hračky a věci, které poslala jejich matka. I nadále s nimi budeme v kontaktu, ale víc vám k setkání neřeknu," řekla konzulka.



O navrácení dětí do "místa původního bydliště" po čtyřech letech, které prožily v České republice, rozhodly české soudy. Otec dětí se k celému případu zatím v médiích vyjadřovat nechce. Setkání dětí a konzulky se uskutečnilo 25. května po dohodě s jejich otcem. Odehrávalo se v restauraci McDonald's, nedaleko jejich bydliště, potom pokračovalo u nich doma.



Podle zprávy byl sdílnější Lucas. Zajímal se o rozlohu Argentiny, kolik má obyvatel a poměřoval ji s Roudnicí nad Labem, kde čtyři roky s matkou a sestrou žili, a s Prahou.

"Lucas se projevoval sebevědoměji, Sofinka byla ostýchavější," píše se v dokumentu.

Na společném obědě děti s otcem komunikovaly česko-španělsky a posunky na vyžádané věci.

"Konzulka nabyla dojmu, že tato prostá komunikace funguje a vzájemně se takto domluví, protože si následně na dotazy vyhověli," upřesňuje zpráva konzulátu.



Od ambasády děti dostaly česko-španělský slovník a několik videokazet s pohádkami v českém jazyce. Na to prý reagovaly s nadšením a konzulku pozvaly na návštěvu do bytu. Tam se Lucas se Sofií začali dívat na film Harry Potter.



"Lucas se soustředil na děj filmu, seděl blíže otci a reagoval na děj společně s ním. Sofie strávila celou dobu v náručí konzulky," popisuje zpráva atmosféru v bytě.



Sofie měla u sebe po celou dobu blok, do kterého nakreslila vánoční stromek se čtyřmi dárky, napsala své jméno a číslo 1295. "Vysvětlila, že je to číslo jejího domu v Roudnici," píše se ve zprávě.



Setkání konzulky s dětmi trvalo zhruba pět hodin. "Průběh návštěvy přispěl k upevnění důvěry pana Fierdalise vůči české ambasádě... Nabídl možnost kdykoliv děti navštívit," uzavírá setkání konzulát. Podle zprávy byl otec k dětem pozorný a bylo vidět, že je s nimi rád.

Otec se chce na péči o děti domluvit



S Roquem Fiordalisem se konzulka Blanka Kovacsová setkala ještě den před její návštěvou dětí.



Otec plánuje vyšetření dětí psychologem a snaží se zajistit pro ně školu. Údajně uvítal českého učitele pro děti, protože u nich chce udržet zájem o český jazyk i kulturu.



Konzulátu také řekl, že již při své návštěvě Česka v roce 2005 nabízel manželce Marcele Krajníkové, aby děti byly devět měsíců v roce u ní a tři měsíce v Argentině s tím, že náklady na cestu a pobyt bude sám hradit. Matka dětí prý na tento návrh nereagovala.



S tím ale Krajníková nesouhlasí. "To je jeho výmysl. I kdyby to tak bylo, tak by to chtěl obráceně. Tedy aby děti byly tři měsíce tady a devět u něj," reagovala.



Fiordalis také tvrdí, že je ochoten se s matkou dětí dohodnout na výchově Sofie a Lucase. Chce však, aby se na jejich výchově mohli podílet oba rodiče.



"O ničem nevím, nikdo mi nic nenabídl," tvrdí Krajníková.

Vývoj případu

Leden 2002. Marcela Krajníková se i s tehdy dvouletou Sofií a pětiletým Lucasem vrátila z Argentiny do ČR.

Červen 2002. Matka podala návrh na svěření dětí do své péče. Otec Roque Fiordalis naopak trval na návratu dětí zpět do Argentiny. Okresní soud rozhodl, že se děti mají vrátit do Argentiny. Krajníková se odvolala, ale další soudy rozhodnutí potvrdily.

5. května 2006. Pro devítiletého Lucase přijeli soudní vykonavatelé do školy v přírodě. Pro šestiletou Sofii přišli do školky.

7. května 2006. Děti odletěly spolu s otcem do Argentiny.

25. května 2006. S dětmi se sešla česká konzulka v Argentině Blanka Kovácsová.

