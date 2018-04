Lubomír Brabec: Mé nejoblíbenější místo je vana

ČLOVĚK

Když mně bylo jedenáct, tak to byl určitě Vinnetou. Pak vzorů přibývalo. A nyní v osobním životě to určitě jsou moji nejbližší. Moje děti a rodina, s kterou žiji. Z uměleckého pohledu si své oblíbence vybírám a měním častěji. Letos to byl brazilský skladatel Heitor Villa-Lobos. Natočil jsem na CD všechny jeho skladby s kytarou. Ta hudba je krásná! Kromě sólové kytary a komorního sexteta jsem natáčel s Gabrielou Beňačkovou. Byla to skvělá práce a výsledek za to určitě stál.

KNIHA

Před lety jsem se dostal ke knihám spisovatele Zdeňka Šmída Proč bychom se netopili a Proč bychom se nepotili, moc rád mám jeho knihu Útok na vyvolenou. Byl to pro mne objev, ale dnes již tyhle knížky patří ke klasice. Líbí se mi všechny jeho knihy a opakovaně je louskám vždy v přestávkách, když dočtu dílo nějakého jiného autora. Velmi mě nadchla také jedna z jeho posledních, Dlouhé noci Vikingů.

MÍSTO

Nejspíš koupelna a v ní vana. Relaxuji tam a přemýšlím. Ve vodě jsem schopen strávit neuvěřitelně mnoho času. Pokud se ale ptáte na geografické místo, pak je to jednoznačně Antarktida. Podnikl jsem tam zatím tři cesty. Ta třetí byla nejdobrodružnější, na 16metrové plachetnici kolem Mysu Horn, a aby toho nebylo málo, tak jsme se tam ještě potápěli. Je to magický kontinent, který mi učaroval. Určitě se tam ještě podívám.

FILM

Do kina chodím jen málo a tak si připadám jako filmový analfabet. Ne že bych ještě žádný film celý neviděl, ale absolutně si nevzpomínám na názvy, nebo dokonce kdo v tom hrál. Jména amerických filmových hvězd jsou pro mne pouhé šumy. Naposledy jsem viděl Menzelúv film Obsluhoval jsem anglického krále. A měl jsem dojem, že je to úžasné.

Ale nejoblíbenější… Mám pocit, že film můžete vidět jednou dvakrát, ale vracet se k němu jako ke knize nebo jako se chodí do opery? Ano, operu můžete vidět vícekrát, třeba dvacetkrát, ale i stokrát, a pokaždé je jiná. Kdybyste se mě zeptali na nejoblíbenější operu, bez váhání vám odpovím Janáčkova Její pastorkyňa.