Lov pokladů. Nejlepší nákupy ve světových metropolích

New York

Je jedno, co vás oficiálně do velkého jablka přiláká – stejně se nakonec všichni sejdeme u pokladny. Nákupy jsou v New Yorku neodolatelné, a to nejen díky nepřekonatelné šíři nabídky, ale také kvůli bezprecedentní možnosti zásobit se originálními značkovými oděvy za zlomek původní ceny.

Jestli vás cenovky až tak nezajímají, vydejte se po slavné Fifth Avenue, jejíž nákupní část se velkolepě táhne napříč Manhattanem mezi 34. až k 59. ulici. Mít svůj butik na Páté ještě donedávna znamenalo, že jste jako značka za vodou, dnes se ale i na slavném obchodním bulváru bojuje o přežití. Tím větší motivace vyrazit tam a okouknout nějaké slevy: Prada, Gucci, Cartier, Vuitton, Fendi, Bulgari, Versace, obchodní dům Saks; Tiffany, ale i dostupnější Juicy Couture, Armani Exchange, Bebe nebo Mexx – všichni doufají, že jestli nevyjdou z krize vítězně, alespoň ji přežijí.

Pokles návalů v newyorských obchodech je už několik měsíců citelný. To se nedá říct snad jenom o nejveřejnějším "tajemství" newyorských shoppoholiků: Century 21. Věčně přetékající strkajícími se maniaky (hrdě se hlásím mezi ně) je Century jedním z novodobých divů světa.

Oblečení značek Calvin Klein, Tommy Hilfiger, DKNY a mnohých dalších tam můžete pořídit opravdu za směšné sumy (a jako jeden z mála obchodů s hadry nabízí Century namísto těch tradičních košíky s kolečky). Úplně se zblázníte v podzemí, kde jsou naházeny lodičky od Blahnika, Ungara i Jacobse s cenami, které vám vyrazí dech. Podobnou radost, ale v menším, skýtá nenápadný obchodní dům Loehmann's na Sedmé Avenue, ve kterém je kromě obdobného zboží a šokujících cen také o něco dýchatelněji.

Pokud vás mainstreamové značky znudí, zamiřte do populárního Meatpacking Districtu, kde je vždycky větrno, chvílemi klopýtáte po příšerné dlažbě a k večeru už se procházíte spolu s potkany. Přesto se oplatí podívat se na místní butiky: každý z nich je architektonickým uměleckým dílem, i zboží je artistně vystaveno pro ještě větší potěšení.

Svou pobočku tu má Yohji Yamamoto, Louboutin, Stella McCartney, Diane von Furstenberg, Maison Martin Margiela, Moschino, ale najdete tu také překrásně prosklený Apple Store nebo prodejnu s trendy interiérovým dizajnem vitra. Kromě známých návrhářů narazíte i na méně okoukaná jména a tam teprve začíná opravdové lovení kousků, které nemá nikdo jiný.

Londýn

Hodně dlouho byly nákupy v Londýně vyhrazené jenom pro horních deset tisíc. Nám ostatním zůstala nepříliš vábná Oxford Street s obchody, kterých stovky navlas stejných kopií najdete po celém světě. Dnes je ale libra i pro smrtelníky a díky low costovým letům je město nad Temží otevřené úplně všem.

Nezapomenutelnou nákupní zkušeností je mýty opředený Harrods – proslulá obchodní instituce proslavená nejdražším zbožím v krajině a údajnou schopností zařídit úplně jakékoliv, i sebešílenější přání rozmazlených klientů. Je libo slona nebo anakondu? Není problém. Pro prominentní zákazníky je prý Harrods k dispozici čtyřiadvacet hodin denně.

Historie luxusního chrámu konzumu se táhne už od roku 1834; dnes patří se svými 90 tisíci metry čtverečními a 330 odděleními k největším na světě. V roce 1985 dům zakoupili bratři Fayedové (jedním z nich byl i milenec princezny Diany Dodi) za úctyhodných 630 miliónů liber. Když při nákupu (zákonitě) vyhládnete, své služby ochotně nabízí téměř třicet restaurací. Na Harrods si jednoznačně vyhraďte celodenní výlet.

Pokud náhodou v Londýně neprší (anebo je vám to jedno), vydejte se do něžných pařátů starobylé Bond Street, což je ve skutečnosti svazeček hned několika ulic, Nové a Staré Bond a jejich přilehlých sestřiček. Kromě prodejen starožitníků a šperkařů jsou uličky přeplněny exkluzivními butiky a oblast se pyšní nejvyšší koncentrací dodavatelů Jejího Veličenstva.

Nudí-li vás však oblečení od D & G nebo Miu Miu, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Chanel, Gucci a Cartier, zajděte si na Dover Street do obchodního domu s krycím názvem Dover Street Market. Krycím proto, že pokud nevíte, co se tady nachází, můžete si místo lehce splést třeba s obyčejnými trhy, jako Camden Lock nebo Brixton Market.

Dover Street Market však žádnou mrkev nenabízí, pro prstýnky s lebkou a metalová trika musíte také někam jinam. Esteticky vzrušující, superstylové prostory plné ne-mainstreamových butiků jsou nápadem a mozkovým dítětem návrhářky Rei Kawakubo, které vděčíme za možnost pořídit si něco opravdu jedinečného v prostorách, které jsou přinejmenším stejně inspirující jako nabízený tovar. Zážitek, i když si třeba nic nekoupíte.

A jestli máte chuť na vintage nebo skutečně umělecké, současné oděvy, zkuste třeba slavný Portobello Road market nebo Spitalfields.

Tokio

Japonská metropole je rájem milovníků nakupování, a i když si drží pevnou pozici mezi nepříliš lacinými městy, pořád přitahuje masy rozvášněných fashionistů. Svérázně odění mladí obyvatelé přirozeně inspirují návštěvníky k prozkoumání pokladů tokijských obchodních domů a butiků. V Tokiu jsou celé čtvrti, do kterých je radno se vydat za absolutně unikátními úlovky z říše oblečení i doplňků. Mezi neznámější patří třeba oblasti Šibuja a Haradžuku, Ginza nebo Odaiba.

Ginza je se svými monstrózními obchodními domy považována za nejluxusnější nákupní oblast světa a o víkendech se tam odehrává čiré šílenství. Distrikt Šibuja je skutečným trendsetterem a zajímá vůdčí pozici v určování módního směrování. V tomhle ohledu vyniká zejména pěší zóna Center Gai, lemovaná obchody, butiky, a herními centry.

Po prozkoumání Centra Gai si můžete zajít pro občerstvení do kouzelné "Španělské uličky", plné restaurací a stánků. Najdete tady také několik velkých obchodních domů, muzeí a různých atrakcí. Haradžuku je synonymem avantgardní módy a oblast je radno navštívit zejména v neděli, kdy se tam slétají mladí vymódění lidé z celého města, aby se předvedli ve svých extrémních oblečcích.

Na zajímavosti brouzdání Tokiem přidává fakt, že se musíte orientovat bez toho, abyste věděli, na jaké jste ulici, a to může být je pro západního turistu součástí kouzla. Bloudíte ulicemi a necháváte se vtáhnout do různých obchůdků, někdy i s podivným barevným tovarem, který vám na první, druhý, ani třetí pohled vůbec nic neříká.

Hongkong

Kdysi se vyplatilo navštívit Asijského tygra zejména kvůli elektronice a levným napodobeninám značkového zboží. Dnes je Hongkong jednou z all inclusive obchodních velmocí a na nepřipraveného návštěvníka může centrum města působit jako poněkud únavný hysterický cirkus, střílející z každé strany bezpočtem propagačních nápisů, billboardů, šílených neonů a vývěsných štítů. Může se vám ale stát, že si místo zamilujete s jeho vlhkým teplým vzduchem a pohádkovými dvoupodlažními autobusy, vykřikujícími pouličními vědmami a krvavým masem vystaveným pražícímu slunci na smrdutých trzích.

Nákupy jsou v Hongkongu jedinou povolenou kratochvílí, protože nicotná rozloha a sadistické počasí nevábí zrovna k outdoorovým aktivitám. Naštěstí je město plošně pokryto klimatizovanými obchodními centry, ze kterých nemusíte vystrčit celý den ani malíček. A když k večeru skončíte, nabídne se vám ta nejúchvatnější panoráma barevných světýlek mrakodrapů - nezapomenutelný obraz na pomezí fantazie a skutečnosti.

Nejlepší na nákupních domech v Hongkongu je kromě futuristicky blýskavé architektury jejich diverzita – poschodí za poschodím procházíte světy nejluxusnějšími, dostupnějšími a úplně lacinými; od elektroniky, oděvy a šperky přes cukroví a oblečky pro psy až po boty a domácí potřeby – všechno najdete pod jednou střechou, vzdáleno jenom krátkou jízdu eskalátory.

Potěší také detaily, jako skvělé bufety a restaurace a někde i internet v malých stojáncích-automatech zdarma. Při kupování elektroniky se nenechte příliš rychle strhnout nízkými cenami a extravagantním dizajnem hi-tech hraček. Vezměte v úvahu svoje šance vrátit se a reklamovat, když se něco porouchá.

Mezi nejoblíbenější nákupní centra ve městě patří devítiposchoďový kolos na Times Square, ještě o něco větší Sogo a celoročně šílenými slevami zmítané Citygate Outlets. Heslem posledně zmíněné instituce je příznačné: "Hon za potěšením – hon za poklady!"

Miláno

Zřídkakdy má městská nákupní zóna takové kouzlo jako ta milánská. Kromě tradiční via Montenapoleone se projděte Zlatým čtyřúhelníkem - Quadrilatero d'Oro, rozprostírajícím se mezi několika uličkami, a zaručeně budete tajit dech. Možná je to i tím, že v Miláně se potkává neobyčejná koncentrace hezkých lidí – mužů v Armani oblecích, elegantních, štíhlých slečen na jehlových podpatcích…

Nikde jinde na světě nejsou obchody vsazeny do tak nádherných kulis jako tady. Šarmantní ulice Zlatého čtyřúhelníku se vinou jako pohádkové bludiště a z vyblýskaných výkladů svítí předměty probouzející hříšnou touhu. I ostřílený cynik bezděčně propadá magii tohoto místa a ztratí se v lesku kožených, hedvábných a briliantových pokladů.

To, co vám jinde připadá jako bezcenné cetky, nabývá v Miláně nebývalých hodnot. Tamější obchodníci vědí, jak na nás! Stejně jako chytrá a podnikavá dáma Carla Sozzani, která před několika lety otevřela jeden z nejprestižnějších obchodů ve městě a snad i v Evropě: 10 corso como. Jen tak náhodou na místo určitě nenarazíte – rozlehlý labyrint je dobře ukrytý za obyčejnou vývěskou a k samotným obchodním prostorám musíte přejít přes nenápadnou restauraci. Zasvěcení ovšem vědí, že právě tady se odehrává zásadní lov fashion kousků – od dizajnérských bot a oblečení přes exkluzivní látky a šperky spotřebiče do domácnosti; výběr graduje přes doplňky a stylová zavazadla až po luxusní erotické pomůcky.