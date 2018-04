Loučení s prázdninami aneb kde nechat děti ještě pořádně vyřádit

Plzeňský kraj: Výletnění

V Plané u Mariánských Lázní se od pátku uskuteční krásná akce "Výletnění", která nabídne zábavu malým i velkým, od pohádek až po tvůrčí dílny, cirkusový a žonglovací ateliér, malování na trička, tvarování z balónků, ale i netradiční podvečerní bojovku.

A v neděli od 16 hodin zahraje Hafan studio představení s loutkami, hadrovými panáky a maňásky, které je volně inspirováno knihou Jiřího Trnky Zahrada.

Kde? Planá u Mariánských Lázní

Kdy? V pátek 26. 8. a v neděli 28. 8. 2011

Za kolik? V sobotu volný vstup, zápisné na bojovku 10 Kč, v neděli 40 Kč na představení Choboťáci, velryba a darebáci.

Více ZDE



Praha: Letní Letná

Letní Letná (Divadlo Tramtárie - Kluk z plakátu)

Každý rok se na konci srpna jindy osiřelý kout parku na Letné na dohled od Pražského hradu rozzáří magickou atmosférou nového cirkusu a divadla.

Neodolatelná představení jsou připravena i na tento víkend: v sobotu odpoledne cirkusové vystoupení, představení od dvou klaunů z Divadélka U Panáků nebo třeba klaunérie s bublinami a v neděli děti rozhodně nezklamou pohádky, jedna detektivní, Kluk z plakátu, druhá Indiánská.

Kde? V Praze na Letné

Kdy? Až do neděle 4. 9. 2011

Za kolik? Vstupné na dětská představení 70 Kč, rodinné vstupné: 240 Kč.

Více na www.letniletna.cz

Praha: Město Fantazie aneb nejkrásnější princezny, piráti a škola kouzel

Pyrofest v Praze Velké Chuchli

Na Dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se pro děti již v 11 hodin dopoledne otevře Město Fantazie se Sněhurkou, Šípkovou Růženkou a Popelkou. Pohádkový kočár s kladrubskými bělouši odveze malé princezny na vyhlídkovou jízdu. Kluky uvítá Pirátský ostrov se spoustou soutěží a her a také s opravdovými piráty, Harry Potter a další čarodějové zasvětí všechny děti do svých triků ve Škole kouzel. Pro pánské osazenstvo, dětské i dospělácké, jsou připraveny k testování různé trenažery a simulátory. Připraveny budou i kreativní dílny.

Na pódiu se představí klasické maňáskové divadlo s českými pohádkami a odpoledne všechny holčičky roztančí 5Angels. Pro dospělé, kteří se již přes den mohou podívat na anglické plnokrevníky na 8 rovinných dostizích, jsou navečer připraveny koncerty MIG 21 a Sto zvířat a na zakončení diváci uvidí velkolepý ohňostroj, který oslnil Montreal na Mistrovství světa ohňostrojů, kde se jím prezentovala právě Česká republika.

Kde? Dostihové závodiště ve Velké Chuchli

Kdy? V neděli 28. 8. 2011

Kudy tam? Doporučujeme využít vlak ze Smíchovského nádraží, cesta trvá jen 5 minut a zastávka Velká Chuchle je hned u vstupu do areálu (ve vlaku platí tarif MHD). Vlaky do Chuchle jezdí každých 30 min.

Za kolik? Rodinné vstupenky a základní vstupné na stání za zvýhodněnou cenu v předprodeji pouze do 26. 8. 2011, na místě stojí vstupenka od 250 Kč, děti do výšky 100 cm mají vstup zdarma.

Program si můžete prohlédnout ZDE



Olomoucký kraj: Balony nad Hradem

Balony nad Hradem

Na tradiční událost se letos již po jedenácté sjede více než 20 posádek horkovzdušných balónů z tuzemska i Slovenska. Návštěvníci akce se mohou těšit na ranní a večerní hromadné starty, kdy budou nebe brázdit majestátní vzdušné koráby a romantickou kulisu jim bude tvořit pohádkový hrad Bouzov.

Velkou atrakcí bude i oblíbené "večerní balonové svícení" za hudebního doprovodu, které proběhne v sobotu kolem půl desáté večer. Pro děti bude připraven speciální program, prezentovat se budou modeláři, můžete si také prohlédnout výstavu hasičské techniky. A samozřejmě se nabízí i samotná návštěva hradu Bouzov.

Kde? Horní Moštěnice, hrad Bouzov

Kdy? V pátek 26. 8. a v sobotu 27. 8. 2011

Za kolik? Vstup zdarma

Program si můžete stáhnout ZDE

Více na www.hrad-bouzov.cz

Jihočeský kraj: RefuFest na statku 2011

RefuFest na statku - vystoupení šaška.

V sobotu proběhne v Rakovicích u Čimelic už 3. ročník multikulturního festivalu RefuFest na statku. Festival bude přehlídkou netradiční zábavy, skvělého cizokrajného jídla, řemeslných výrobků a hlavně cizinců, kteří návštěvníkům představí bohatou kulturu a zvyky svých domovských zemí. Pro samotné děti je připravena tvořivá dílna, kde si budou moci vytvořit pohyblivé postavičky z papíru či folie, zkusí si techniku sítotisku, malování na textil i výrobu vlastnoručně navržených odznáčků.

Nebudou chybět ani divadelní představení, například bude uvedena hra Karkulka červená v úpravě pro děti i dospělé od 3 do 100 i více let. A velkou zajímavostí bude určitě i promítání krátkých filmů natočených dětmi v rámci projektu Svět mýma očima.

Kde? Rakovice u Čimelic, dvůr statku Rakovice

Kdy? V sobotu 27. 8. 2011 od 13 do 24 hodin

Za kolik? Vstupné dobrovolné

Detailní info najdete ZDE

A kde jinde se můžete ještě rozloučit s létem a prázdninami?

Další tipy nejen na loučení s létem a prázdninami najdete na www.kamsdetmi.com