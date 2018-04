Londýnští bankéři dostanou tučné vánoční odměny

15:27 , aktualizováno 15:27

Někdy není ani tak důležité to, kolik člověk vydělává, jako to, jaké dostane odměny. Platí to zejména v londýnské finanční čtvrti City, kde se z některých bankéřů a finančníků stanou přes noc milionáři. Investiční banka Morgan Stanley například oznámila, že padesáti zaměstnancům vyplatí k Vánocům odměnu jeden milion liber. To je v přepočtu asi 60 milionů korun.