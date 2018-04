Londýn – nakupování mimo hlavní stezky

Spitalfields Market, Commercial Street, metro Liverpool Street

Tržiště Spitalfields Market ve čtvrti Shoreditch patří do kategorie "nedá se to popsat - musíte zažít". Samotný distrikt stojí za návštěvu; butiky nemainstreamových značek jsou rozesety po mnoha uličkách v okolí.

Trhy mají otevřeno i přes týden, no velký den je v neděli – desítky stánkařů se tady slétnou a rozloží svoje věcičky, cetky a tretky, kterými se můžete prohrabávat třeba celý den. Nečekejte však jenom laciné čínské napodobeniny (i když i takových se pár najde) – do Spitalfields přijíždějí zejména mladí umělci, kteří jinak nemají šanci nabídnout svoje výtvory potenciálním zákazníkům.

Nejlepší na tom je, že jen opravdu mizivé procento tovaru vypadá amatérsky, jako z dílen školských ručních prací – šikovní designéři tady jenom čekají na brzké proslavení. Invenční design v podobě oblečení, šperků i doplňků si tady můžete pořídit za snesitelné ceny. A kromě autorské oděvní a klenotní tvorby také kašmírové šály, ručně dělaná mýdla, ulítlé sluneční brýle, vzácné vintage šatstvo, šílené bronzové sošky hmyzu a alba neznámých reggae kapel.

Pokud vám při brouzdání mezi stánky vyhládne, Spitalfields je skvěle vybaven pro potřeby návštěvníků. Známé sítě japonské, brazilské, španělské nebo italské kuchyně zabezpečí rychlý, příjemný oběd. V neděli se také přímo pod stříškou tržiště griluje, opékají prasata, citronem stříkají čerstvé ústřice a z vůně čokolády a ovocných koláčků se vám zatočí hlava.

St. John Bread and Wine, Commercial Street 94-96

Jen pár kroků od tržních prostor má svoje místo výjimečná restaurace St. John Bread and Wine - gastronomický zážitek nejvyšší kategorie, s britskou kuchyní té nejvyšší kvality, v docela obyčejných, nesnobských prostorách. Ideální je sdílet jídlo s přáteli, porce nejsou velké a klidně se vám na stůl vejde několik talířů. Kvůli Bread and Wine bych si klidně udělala do Londýna samostatný výlet - o jejich uzených rybách a šťovíkovém salátu se mi pravidelně zdává.

Liberty London, Carnaby Street

Liberty zná důvěrně každý Londýňan, turistům je však tenhle obchodní dům, vesměs z neznámých důvodů, utajen. Kouzelná tudorovská budova s charakteristickým černobílým průčelím kousek jižně od Oxford Street přitom skrývá poklady, hodné bližšího prozkoumání.

Už jenom samotný barák je lahůdka: na rozdíl od typických nablýskaných obchoďáků je Liberty starobylá a důstojná, i s vrzáním stařičkých podlah a teplou vůní letitého dřeva. Impozantní kolekce luxusních kosmetických přípravků, šatů, doplňků i interiérových dekorací vám vyrazí dech. Nejdéle se zpravidla ztrácím v oddělení papírnictví a parfumerii, kde najdete lahvičky s vonnými vodičkami jinde nevídanými - a to jak na tělo, tak do bytu.

Liberty je už více jak sto padesát let známá svými typickými vzorkovanými potisky na šátcích, tapetách a třeba diářích, takže neváhejte a zainvestujte do oslnivého symbolu statusu a dobrého vkusu. A i kdyby ne, dopřejte si alespoň procházku matoucími, překrásně zařízenými pokoji, ve kterých se najednou cítíte jako Alenka v říši divů.

V Soho je až příliš jednoduché stát se bezprizorným turistou, který s podobně zoufalými nešťastníky bloumá uličkami a stydlivě se vyhýbá pohledům jemňoučkých kluků, sedících před kavárnami. Pokud přesně nevíte, kam máte namířeno, nic tady nenajdete - ztratíte nit ve změti křiklavých gay podniků a obchůdků s pornem. To nejlepší je v téhle čtvrti pro neznalé oko neviditelné - nenápadně působí třeba i dva nejslavnější obchody s alkoholem v Londýně, soutěžící o své fajnové zákazníky ve stejné ulici.

Vintage House, Old Compton Street 42; Gerry's Wines & Spirits, Old Compton Street 74

Vintage House i Gerry’s (pozor, tady berou jenom hotovost!) leží v Old Compton Street a setkáte se tady s fajnšmekry a znalci destilátů opravdu z širokého okolí. Majitelé rádi poradí to nejlepší ze svých dobře spravovaných sbírek raritních flašek. S nákupem se posaďte na kafe do slavného baru Italia (Bar Italia, Frith Street 22) nebo exkluzivní restaurace Quo Vadis (Quo Vadis, Dean Street 26), věhlasné svou výtečnou anglickou krmí. Máte-li rádi živý ruch a rozjařenou mládež, Soho vám může lehce – stejně jako mně - padnout do oka.

Westfield London, stanice metra Shepherd’s Bush nebo White City

Největší nákupní středisko ve dvanáctimilionovém městě nemůže být přece úplně k zahození! A taky že není. Westfield London se stalo mou oblíbenou londýnskou destinací, a to nejen proto, že se v něm dá celý den skrývat před blbým počasím. Díky rozlehlým, velkorysým prostorám tady v podstatě nikdy nevzniká tlačenice. Kromě běžných, oděvních řetězců, sportovních prodejen a povinných knihkupectví, restaurací a různých služeb je tady tlumeně osvětlené luxusní křídlo s butiky Miu Miu, Dior, Gucci, Ferragamo, Tiffany, Versace či Vuitton, nechybí hypnotický Apple Store a moje oblíbené značky: All Saints, Fossil, Desigual.

A zajímavé brandy, na které jsem ještě v Londýně nenatrefila. Nevynechejte přepychové prádlo Myla, které je přímo bestiálně rafinované a sexy. Abyste obsáhly všechno to, co nabízí Westfield pod svou skleněnou kupolovitou střechou, musely byste oběhnout celou Oxford, Regent i Bond street, Shoreditch a Notting Hill - a sedřely byste si nohy po kolena. Sem vás extrémně pohodlně přiveze podzemka a večer zase odveze, ověšenou s tunami tašek a balíčků.

St. Christopher’s Place, vstup je naproti stanici Bond Street

Jedno z nejzvláštnějších tajemství, které mi Londýn odhalil jen zcela nedávno, je ulička St. Christopher’s Place, nenápadně se hadící od rušné Oxford Street směrem ke čtvrti Marylebone. Abyste do ní mohly vejít, musíte překročit podivným průzorem, skrytým za obyčejnou dřevotřískovou stěnou. Otevře se před vámi zcela nový svět: kouzelné barevné domky, obchůdky a kavárny, finský dizajn, mexické zlato, italské restaurace. V středě trůní malé náměstíčko, na kterém se v pěkném počasí slastně vyhřívají hosté kaváren. Více než příjemný kontrast oproti zaneřáděné, přeplněné Oxford Street!

St. Christopher’s Place hostí malé butičky - opravdu luxusní i lidovějšího rázu, obchod s dřevěnými hračkami, lákavé lahůdky a krámek s cukrovinkami. Čistá a půvabná atmosféra místa prokazuje, že Londýn přece jenom není pouze přecpaná, špinavá, depresivní díra.

Dover Street Market, Dover Street 17-18

Dover Street Market je duševním dítětem návrhářky Rei Kawakubo, která pod jeho střechou připravuje návštěvníkům zcela unikátní, nejenom nákupní, ale také inspirativní, přímo umělecky povznášející, zážitek. Atypicky předváděné kousky od odvážných fashion tvůrců naplňují zcela výjimečný koncept, jehož účelem je převrátit vaše představy o módě, jako uhlazeně předvídatelné a nezáživné oblasti lidského zájmu. Samotná Rei tvrdí, že jejím záměrem bylo vytvořit "nádherný chaos", a to se jí v obchodě dokonale povedlo.