OBRAZEM: Londýnský týden módy ovládly barvy, psychedelie a květinové děti

10:00 , aktualizováno 10:00

Nejzářivější barvy, nejdivočejší kombinace vzorů, nejoriginálnější pojetí přehlídek - to všechno jsou kategorie, ve kterých londýnský fashion week tradičně překonává konkurenci. Tentokrát britští designéři sáhli ještě hlouběji do 70. let než v minulých sezonách a našli inspiraci pro psychedelické modely i politický protest.