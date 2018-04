OBRAZEM: Týden módy v Londýně. Háčkování se vrací, XXL je mimo hru

4:30 , aktualizováno 4:30

V New Yorku fanoušci módy mrzli, v Londýně zmokli. Zní to jako klišé, ale Anglie se prostě nezapře. A to ani co se samotného oblečení týče. V nejzajímavějších kolekcích pro podzim a zimu 2014 se objevila klasická kostka, téměř babičkovské vzory, dokonce i háčkované modely. Ovšem s nápadem.