Lolitky nejsou pro pedofily. Mají vlastní módní styl

FOTOGALERIE LOLITKOVSKÝCH OBLEČKŮ

Když se řekne lolita, možná začnete myslet na Nabokova nebo na holčičky, co si berou cukrátka od starších pánů. Pro mnoho dívek ale tenhle styl nemá s malými dračicemi nic společného. Mašličky a podvazky jsou jeho součástí, laciná provokativnost už ne. Tahle móda pochází z Japonska, v posledních letech se však rychle šíří na západ.

"Nejde o nic perverzního," vysvětluje majitel butiku Tomio Okamura. "Jedná se o populární módní styl, který ovlivňuje současné trendy a má své místo na trhu. Na lolitky můžete narazit v Londýně, v New Yorku i v Paříži."

Všechno ovšem vzniklo v tokijské čtvrti Haradžuku. Tam se už od 60. let schází mladí lidé, kteří milují extravaganci v oblékání i třeba v hudbě. Jsou jich desetitisíce a každý pracuje na svém originálním vzhledu, i když často v rámci konkrétního stylu.

"Jedním z nejoblíbenějších je právě lolita," říká Okamura. "I ten má ale mnoho druhů, jako je gothic, punk, classic nebo sweet lolita. Japonci nejsou zvyklí na konvence a škatulky a rádi kombinují různé styly. Pro moderní japonské umění, architekturu i oblékání je typická originalita a chuť experimentovat."





Lolitkovský styl se tak inspiruje dětským oblečením i historickou módou, nechybí ani obligátní školní uniformy. Ovlivňují ho i japonské komiksy manga a seriály anime. Fanoušci mangy se oblékají jako jejich oblíbení hrdinové, mluví jako oni, dokonce si kupují stejné jídlo a pití.

I mnoho českých dívek se v japonském stylu zhlédlo. Nakupují, šijí, dolaďují svoje outfity, scházejí se a vystupují na akcích, kterým se říká cosplay. Jako majitel prosperujícího obchodu s japonským jídlem si Tomio Okamura začal této komunity všímat. "Naše prodejna v Dejvicích se stala pravidelnou zastávkou pro dívky, které tu nasávaly atmosféru Japonska."

Okamura zjistil, že dívkám, které se chtěly oblékat v lolita stylu, chyběly možnosti, jak se dostat k vysněným kostýmům. "Něco si ušily, něco si objednaly z japonských e-shopů. Ale výběr byl špatný a poštovné drahé. I na Facebooku spousta z nich volala po dostupnější módě."

Podnikatel se časem rozhodl, že se začne věnovat i butiku s módou pro lolitky. "Nic takového v Česku ještě nebylo. Klademe důraz na kvalitu a prodáváme jen originální japonské značky, jako jsou kultovní Putumayo, 6% Dokidoki nebo Algonquins."

Ceny se výrazně neliší od běžných obchodů s konfekcí, cílovou skupinou jsou studentky středních a vysokých škol. "Některé zákaznice tvrdí, že by tu chtěly být od rána do večera," usmívá se Okamura. "Důležitá je pro nás totiž i atmosféra. Na dvaceti metrech čtverečních se snažíme napodobit styl velkých japonských butiků, od retro skříní po přehledné regály."

Tuzemské lolitky tu nakoupí podle posledních tokijských trendů – a určitě budou nepřehlédnutelné. "Když chce taková dívka vyjít do českých ulic, musí překonat stud a připravit se na nepříjemné pohledy i komentáře. Výhoda výstřední módy je ale právě v tom, že zaujme a každý si na ni udělá názor. Jen to, co vzbuzuje emoce, co je zajímavé, může být taky úspěšné," shrnuje Okamura. "Což je nakonec i případ mého butiku."