Lok na Nový rok

BARMANOVO OSMERO 1. Všechny nástroje a přístroje mám čistě umyté a upravené. 2. Než začnu míchat, mám předem vychlazený šejkr, míchací sklenici i sklenku. 3. Dodržuji přesné míry, protože mají vliv na chuť nápoje. Experimenty zkouším nejdřív na sobě. 4. Všechno ovoce, které použiji, mám dobře umyté kartáčkem pod tekoucí teplou vodou. Hlavně to, které má kůru. 5. Do krémových koktejlů mám připravené nepřevařené, čerstvé mléko a smetanu. 6. Nic, co obsahuje oxid uhličitý (limonády, sekt), nepatří do šejkru. 7. Horké nápoje nalévám do předem vyhřátých nádob. 8. Nikdy nenalévám řidičům, podnapilým a neplnoletým. Ani po půlnoci.