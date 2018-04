Loga se vracejí. Budou značky opět důležitější než styl?

Všechno začalo u Briana Lichtenberga. Je to něco málo přes rok, co se losangeleský designér pustil do navrhování triček s osobitým potiskem: parodoval na nich loga luxusních módních značek. Francouzský Hermés nahradilo Homiés ("kámoši"), Céline zase Féline ("kočkovitá šelma"). Symbol britské Burberry návrhář přetransformoval v Burrrr! So Icey ("brrrr, tak studená").



Následovaly mikiny, kšiltovky, zimní čepice. Trend byl na světě. Časem ovšem začalo vycházet najevo, že jde o víc než pouhý vtip pro zasvěcené. Pro někoho šlo o kritiku současného světa a jeho posedlosti značkami; pro jiné o sofistikovanou narážku na problém, kterému dnes luxusní domy čelí nejčastěji, totiž masovou výrobu imitací.



A Brian Lichtenberg zašel ještě dál. Pro značku Kitson vytvořil mikiny ve sportovním stylu s názvy psychofarmak: nechyběl Xanax, Adderall ani Vicodin. Kontroverze byla na světě, farmaceutické firmy přicházely s žalobami, rodičovská sdružení obvinila tvůrce z toho, že navádí mládež k zneužívání legálních drog.



Lichtenberg se bránil. "Moje trička jsou pouze komentářem k tomu, co se ve společnosti děje," napsal v oficiálním vyjádření. "Říkejte tomu, jak chcete, ale všechny formy umění čerpají z populární kultury a sociální situace," pokračoval a naznačil tak, že i pro něj znamenají trička s nápisy víc než jen módní hříčku.



Podrývání zajetých autorit – ať už jsou to farmaceutické společností, luxusní módní domy nebo třeba úspěšné korporace – k současné módě patří. Vždy je ale otázkou času, kdy se z alternativy stane hlavní proud.

V Lichtenbergově případě už tenhle přerod nastal: v jeho kousku se během posledního půl roku musel ukázat každý, kdo v módním světě něco znamenal. Na Twitteru a Instagramu mu neplacenou reklamu dělaly celebrity, jako je modelka Cara Delevingne nebo zpěvačky Rihanna, Fergie a Miley Cyrusová.



Další na řadě bude možná indicko-britský návrhář Ashish Gupta. I ten si v aktuální kolekci pohrál s logy: v jeho případě šlo o masové značky Tesco a Coca-Cola. Doplnil je flitry, kabelkami na způsob klasických igelitek i arabskými nápisy typu "děkujeme za návštěvu". Inspiroval ho multikulturní Londýn, ve kterém žije, a nákupy u místních prodejců, kteří často pocházejí z Indie, Afriky nebo právě arabských států, píše server Style.com.



Může se hodit Další módní inspiraci a nejširší nabídku značkového oblečení naleznete na Modissimo.cz.

Optimistické vyznění a barevná vize současného světa, ve kterém vedle sebe dokážou žít zcela odlišné kultury, jsou jedna věc. Až se ale trička s nápisem Coca-Cola začnou objevovat v řetězcích a až bez nich do ulic nevyrazí žádná celebrita ani světaznalá blogerka, dost možná se původní význam rozplyne spolu s dalším pomíjivým trendem.



Mezi další návrháře, kteří na stávající logománii zareagovali, patří Donna Karanová. Newyorčanka na to šla zpříma: v jarní kolekci se vyřádila a přehlídkové molo zaplavila nepřehlédnutelnými potisky své značky DKNY.

Její kolega Alexander Wang byl jemnější, modelkám navlékl rukavice s nápisem WANG. Otázkou ovšem zůstává, zda se loga bez hlubšího významu stanou novým základem našich šatníků, nebo jestli po nich za pár měsíců ani nevzdechneme...