Livia Klausová: Špičková móda není o navrhování, ale o umění

Veletrhy módy Styl a obuvi i koženého zboží Kabo nabídly podívanou určenou pro obchodníky i pro módní nadšence, které zajímá, co se bude nosit a co zajímavého si budou moci pořídit na novou sezónu.

Vystavovatelé přijeli z 24. států světa. I když organizátory světová účast těší, jedním z hlavních cílů mezinárodního veletrhu je podpora českých výrobců. V době, kdy textilní průmysl v Evropě ohrožuje strašák v podobě asijských dovozů, je podpora zlatých českých ručiček plně na místě. Dvě třetiny expozic patřily tentokrát českým firmám. Celkem se zúčastnilo téměř 800 značek z celého světa.

Na stáncích vystavovali dovozci, distributoři i výrobci kolekce na sezonu jaro/léto 2008, a také seznamovali návštěvníky s novými materiály a technologiemi zpracování.

K vidění byly tradiční české firmy jako OP Prostějov, Jitex, Jablonex, Moděva, Pleas, dále mezinárodně zavedené značky jako Mustang, Calvin Klein Underwear, Tamaris, Gabor, Esprit, ale i mnoho zajímavých značek, o kterých jsme doposud neslyšeli, např. Markam, Sociéta, Jocavi, Le petit baigneur a mnoho dalších.

Nepřehlédnutelnou novinkou byla kolekce plavek od Aleny Šeredové pro Modetu Style.

I v obuvnické sekci se objevilo několik zajímavých nových značek. Příkladem jsou Baldowski s extravagantně elegantními modely z Polska, nebo česká značka Ellements, která vyrábí originální boty podle návrhů studentů zlínské Střední kožařské školy.

Protože se vedle módního designu čím dál více hledí na komfort a zdraví, našlo se dost firem, které nabízejí obuv v ortopedickém provedení. Značka Xsensible přišla s novým materiálem s průtažnou strečovou kůží, která je přizpůsobivá tvaru nohy. Dětské boty soutěžily o nálepku s žirafou jako symbolem zdravotně nezávadné dětské obuvi..

Slavnostní opening

„To už není navrhování, to je umění“ ocenila úvodní přehlídku první dáma České republiky Lívia Klausová.

Zahajovací večer začal kolekcí Liběny Rochové s názvem “Dialog Praha-New York- Brno“. Působila jednoduše geniálně. Tradičního úkolu zviditelnit českou textilní výrobu prostřednictvím nápaditých oděvních kreací se tentokrát ujaly Daniela Flejšarová a Eva Janoušková. E-Daniely sklidily úspěch kolekcí “Soireé en Timbuctu“ z afrického brokátu firmy VEBA, která vznikla při příležitosti 150. výročí průmyslové textilní výroby na Broumovsku.

Večer gradoval přehlídkami inspiračních kolekcí OP Prostějov a podívanou na modelky v luxusním prádle od firmy Marie Jo. Závěr patřil společenským róbám, které do Brna přivezl přední španělský představitel Haute Couture Manolo Giraldo.

Tři desítky módních přehlídek

K veletrhům tradičně patří i doprovodný program. Přednáškami, semináři, soutěžemi a hlavně módními přehlídkami byly proloženy celé tři dny výstavy.

V pravidelných časech se konaly komerční prezentace spodního prádla (značek Amore Chobo, Admirál, Spoltex, Timo, Úpavan Trutnov, Milpex, Boogie Nights, Jane, Klimatem, aj.) Dvakrát denně předváděly modelky kolekce oděvů a obuvi (OP Prostějov, Profashion, Dominator, H&D, Rialto, BP Intercom, Markam, Monnalisa, Olsen Fashion).

Top Styl Designer



Soutěž pro mladé talentované módní tvůrce bývá ukázkou kreativity. Odborná porota v čele s akademickým malířem Josefem Ťapťuchem nejprve nominovala osm finalistů: Adrienne Körtvély a Antónii Kolyvek z Maďarska, Borise Hanečku ze Slovenska a z Čech: Annu Šafkovou, Danielu Rajdovou, Jaroslavu Procházkovou, Zdeňku Imreczeovou, Alici Klouzkovou a Janu Jetelovou se značkou Sistersconspiracy.

Prestižní ocenění si odnesl slovenský návrhář Marcel Holubec W. Zaujal kolekcí “Pepiniér“ v čistém bílo-pudrovém stylu a náladou, kterou spolu s oděvy na molu vytvořil. Motivem byli koně a jezdectví. Nafotografovaná kolekce Marcela Holubce W. se objeví na propagačních materiálech příštího 31.ročníku veletrhu STYL a KABO. Vítěz bude mít šanci titul obhájit a podaří-li se mu to, postoupí do síně slávy. To se povedlo Márii Štraněkové, nositelce titulu Top Styl Designer z února letošního roku.

Vstupenka do Düsseldorfu

Mezi osmi finalisty soutěže Top Styl Designer si firma Igedo Company (organizátor veletrhů módy v Düssseldorfu) našla favoritku návrhářku Zdeňku Imreczeovou. Zaujala kolekcí “Dead coat“ inspirovanou fotkami válečných uniforem, a tak získala možnost účastnit se německého veletrhu a módní přehlídky v Gallery Designers Modeschau, kterou pořádá Idego Fashion Fairs Düsseldorf v příštím roce.

International Fashion Show



Módní přehlídka kolekcí návrhářů ze světa byla úspěšná i díky průvodnímu slovu Ester Kočičkové. Vedle vítězů soutěže Top Styl Designer Márii Štraněkové a Marcela Holubce W. svou tvorbu představili Pavel Ivančic, Petr Kalouda, Španělka Pilar Jiménez Torrecillas, Němka Susanne Stangl a Teerabul Songvich z Thajska.

Botami pro Nadaci Jana Pivečky

Šanci dostali i začínající desinatéři obuvi a kožené galanterie. Poprvé v historii udělila Nadace Jana Pivečky tři ceny studentům českých obuvnických škol. Úkolem je zviditelnění studentů mezi odbornou i laickou veřejností.

Výherci Marie Petráková a Martina Skaličková ze Střední umělecko-prumyslové školy v Uherském Hradišti a David Frkala z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně získali kromě věcných darů poukaz na zájezd do Paříže na Světovou výstavu módy a obuvi.

Jan Pivečka byl podnikatelem a mezinárodně uznávaným odborníkem, který působil v zahraničí i v České republice. Zemřel před třemi lety ve věku 84. let a většinu života zasvětil podpoře mladých talentů, k lásce k řemeslu a ke kumštu.

Nejlepší exponáty veletrhu KABO

V soutěži Top Model o exponát Kabo byly uděleny tři hlavní ceny za kvalitu a design. Získali je firmy John Garfield – CZ za manažerskou soupravu kožené galanterie, FARE za kolekci dětské obuvi a Wortmann ČR za trendovou dámskou vycházkovou obuv.