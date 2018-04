Livia Klausová: Pozvala jsem paní Lauru do Lán

Strávila jste s Laurou Bushovou několik hodin. Zjistila jste, že máte něco společného?

Je to především příjemná a společenská žena. Stejně jako já se zajímá o to, co její muž dělá. Hodně mluví s lidmi, hodně cestuje. Co máme ještě společného, je důraz na vzdělání. Paní Laura je oproti některým introvertnějším prvním dámám velmi komunikativní. Já ani Laura Bushová nepatříme mezi první dámy, které mají témata k hovoru napsaná na papírku.

Dotkly jste se i témat, která probírali vaši muži?

Radary ani víza jsme neřešily.

Jak na vás působil George W. Bush?

Má úžasný smysl pro humor, to pomáhá ve všech situacích.

Co vy sama vnímáte jako nejvíce pozitivní sdělení z návštěvy amerického prezidenta v Česku?

To, že řekl, že Česko nestojí před volbou mezi Amerikou a Ruskem. Není to buď, anebo. To pro mě byla nejdůležitější věta celé návštěvy.

Havlovi navázali užší vztah s Clintonovými. Je možné, že se stanou Klausovi přáteli Bushových?

Víte, při takových návštěvách je těžké navázat to, co si lidé představují jako užší vztah. Sama za užší vztah považuji už to, že jsme s paní Laurou seděly mezi čtyřma očima.

Nepozvali vás Bushovi do USA?

To netuším, ale já jsem pozvala paní Lauru do Lán.

Přijede?

To je velmi předčasná otázka. Ale pan prezident žertem říkal, že by byl rád také pozván.

Říká se, že Laura Bushová má na svého muže velký vliv...

Říká se to, ale o tom jsme spolu nediskutovaly. Paní Laura se těší ve své zemi velké popularitě, ale předpokládám, že pan prezident nežárlí.

Program prvních dam jste vymýšlela sama?

Hostitelská strana nabízí varianty a druhá strana řekne, co z návrhů přijímá. Prozradím, že akceptován například nebyl náš návrh, že se projedeme lodičkou po Vltavě.

Proč?

To vám nikdo nesděluje. Je to stejné, když máte rodinnou návštěvu. Má přijet vaše tetička z Krkonoš, Řeknete: Hele, uděláme to a to. Tetička řekne, že by raději viděla něco jiného. Přesně tak se ladí i dámský program.