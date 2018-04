Liv Tylerová: Těhotenství je skvělé. Lidé vám lichotí, i když přibíráte

Dcera Lula Rose se herečce narodila letos v červenci. Z přírůstku do rodiny byla Liv opravdu mimořádně nadšená, protože už ani nedoufala, že by se jí po dvou synech narodila holčička.

„Posledních jedenáct let chodím do obchodu s dětským oblečením a hned kráčím do sekce pro chlapce. Bylo mi tak líto, že nemůžu nakupovat ty sladké růžové oblečky pro dívky,“ popsala herečka magazínu HELLO.

Kmotrou její dcery je módní návrhářka Stella McCartney, která navrhuje oblečení i pro děti, a malou kmotřenku prý zásobuje nejrůznějšími módními kousky.

„Je úžasné vybírat si oblečení pro mou malou dcerku. Ale máme také úžasnou kmotru Stellu McCartney, která dělá to nejúžasnější oblečení pro děti na světě. Miluju její věci a posílá dcerce ty nejroztomilejší oblečky,“ pokračovala herečka.

Liv přiznává, že je starost o tři děti velmi náročná. Speciálně, když třetí dítě přišlo na svět rok po tom druhém.

„Myslím, že nejdůležitější je soustředit se na své miminko a na jeho potřeby. Je dobré, když neřešíte, co si ostatní lidé myslí a co od vás očekávají. Když už se cítím vyčerpaná a mám pocit, že je toho na mě moc, sednu si v klidu se svým miminkem, držím ho v náručí a užívám si jen tu klidnou chvilku. Nesoustředím se na to, jaký tlak je na mě vyvíjen. Je potřeba si užívat každý moment v životě plnými doušky,“ dodává Liv.

Klidně by si pořídila ještě čtvrté dítě, protože vždy chtěla velkou rodinu. Navíc si každé těhotenství nesmírně užívala. „Milovala jsem oblékání mateřských věcí. Je úžasné oslavovat svoje těhotenství a dávat na odiv světu rostoucí bříško. A je to navíc jediný čas, kdy rostete a rostete a jste pořád větší a širší a lidé vám přitom neustále říkají, jak jste krásná a jak vám to sluší. Je to úžasný čas. Chcete oslavovat, že ve vás roste nový život,“ doplnila.