Liposukce postavě pomůže. Když ale přiberete, bude to horší

Liposukce je ideální pro lidi v mladším a středním věku, kteří mají stabilní váhu. Každé nabrání na váze po odstranění tuku je totiž riskantní. V odsátém místě ubude tukových buněk, a když člověk přibere, buňky se neobnovují, ale zvětšují se ty stávající, takže tuk se nahromadí někde jinde.

Pět kilogramů ještě postavu nezhorší, ale deset už bude problém. Takoví lidé pak mají například nepřiměřeně hodně tuku na zádech.

Odsátí tukových polštářů má nejlepší efekt pro ty, co mají nějaké nesrovnalosti tvořící se na těle, typické jsou ženy s útlým pasem a nadměrnými boky. Odstraňuje se i nadbytečný tuk z podbradku, stehen, takzvané michelinky tvořící se nad pasem nebo i v okolí kolen. Za odsátí jedné partie zaplatíte sedm až dvacet tři tisíc korun, záleží na rozsahu.

Primář Vlastimil Víšek z pražské Kliniky plastické a estetické chirurgie Medicom VIP byl jeden z prvních plastických chirurgů, kteří se v osmdesátých letech naučili liposukci. Má ve své praxi i klientku, které odstranil celkem 11 kilogramů tuku. Stokilogramovému člověku by však liposukci nedělal.

"Pět kilo je v takovém případě kapka v moři," říká s tím, že obézní lidé nejdříve potřebují léčbu u obezitologa, případně i zmenšení žaludku. Pak se obvykle bez zásahu plastického chirurga neobejdou, protože kůže jim na těle doslova plandá.

Pokud se člověk pro liposukci rozhodne, měl by vyhledat takové pracoviště, kde s touto metodou mají dlouholeté zkušenosti, jinak by se totiž mohl dočkat nepěkných zklamání. "Před zákrokem se vždy s klienty sejdu a vysvětlím jim, jaké má metoda výhody, co můžou čekat a zda jsou jejich očekávání reálná. Pokud si to nedají vysvětlit, tak je raději odmítnu," vysvětluje Víšek.

Na pivní břicho nepomůže

Zklamání se pravděpodobně dočkají muži. Každý desátý klient podstupující liposukci je sice muž, ale žádnému se nesplní sen zbavit se pivního břicha. Tam se tuk odsávat nedá. Proč? Muži totiž mají jiný typ obezity než ženy. Tuk nemají uložený pod kůží, ale v břiše mezi orgány, zejména střevy. A odtud logicky nelze tuk dostat, protože pacient by zemřel. Jediným řešením je dieta.

Odsátí tuku všechny problémy neřeší. Zvláště na břiše je obvykle potřeba, jak říká Vlastimil Víšek, "odřezat kůži", aby "neplandala". Efekt je dokonalý, pokud se při celkové anestezii zároveň provede liposukce břicha a pasu. Zákrok trvá dvě a půl až tři hodiny.

Jinak se tuk běžně odsává při vědomí pacienta jen s lokálním umrtvením a zákrok trvá asi hodinu. V obou případech není možné se hned vrátit do práce. Chirurgické metody vyžadují několikadenní klid v rámci domácího léčení, po nejjednodušší, takzvané tumescentní liposukci můžete po několika hodinách domů a zhruba třetí den do práce.

Počítejte s tím, že ještě budete mít modřiny, rána vás bude bolet a neobejdete se bez speciálních návleků, které je třeba nosit 24 hodin denně zhruba šest týdnů.

Liposukci lze dělat i ve vyšším věku. Vlastimil Víšek měl dokonce sedmdesátiletou pacientku. Vždy záleží na kvalitě kůže, zda je pružná, což ovlivňuje výrazně například i kouření. Jinak se na ní můžou tvořit nerovnosti. K nim také dochází, pokud je zákrok udělaný špatně.

Například když chirurg odsaje tuku příliš a nenechá žádný v podkoží. Takové zákroky je pak v podstatě nemožné opravit.